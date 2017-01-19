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19.01.2017 11:23

КС: ЮКОС уклонялся от налогов «в беспрецедентном масштабе»

Компания «ЮКОС» уклонялась от налогов в таком «беспрецедентном масштабе», что это «угрожало принципам» демократического правового государства. Об этом заявил только что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

В эти минуты он читает решение КС, который полагает, что Россия не должна выплачивать ЮКОСу рекордную компенсацию по решению Страсбургского суда.

Правонарушения ЮКОСа были «системными, масштабными и длительными», добавил служитель Фемиды. С его точки зрения, компания «активно воспрепятствовала налоговым проверкам».


© Фонтанка.Ру

Справка:

Напомним, решение по делу ЮКОСа Страсбургский суд вынес в 2014 году. Он велел России выплатить 1,8 миллиарда евро за нарушения права на собственность во время разбирательств по налоговым делам компании. Минюст сразу же заявил, что считает решение необоснованным. Но механизмов, чтобы не исполнять его, тогда не было. В 2015 году Конституционный суд наделил сам себя такими полномочиями, а в 2016 г. вынес первое решение по подобному делу. Оно касалось права российских заключённых голосовать.

Дело ЮКОСа КС публично рассмотрел 15 декабря. Во время прений представитель администрации президента Михаил Кротов заявил, что рекордная выплата «со всей очевидностью отразится на финансовой нагрузке и доходах граждан», нарушит положения Конституции о социальном государстве.


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