КС: ЮКОС уклонялся от налогов «в беспрецедентном масштабе»

Компания «ЮКОС» уклонялась от налогов в таком «беспрецедентном масштабе», что это «угрожало принципам» демократического правового государства. Об этом заявил только что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

В эти минуты он читает решение КС, который полагает, что Россия не должна выплачивать ЮКОСу рекордную компенсацию по решению Страсбургского суда.

Правонарушения ЮКОСа были «системными, масштабными и длительными», добавил служитель Фемиды. С его точки зрения, компания «активно воспрепятствовала налоговым проверкам».