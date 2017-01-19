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19.01.2017 11:15

Вооруженных налетчиков на столичный банк задержали под Курском

Вооруженных налетчиков на один из столичных банков задержали под Курском, об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с оперативниками УВД по Южному административному округу задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на офис банка, расположенный на Каширском шоссе столицы. Как удалось установить, мужчины тщательно готовились к преступлению. При проведенных обысках в доме одного из них найдено оружие и ручная граната", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточняет, что недавно в помещение этого банка вошли двое мужчин в масках и, угрожая предметами, похожими на пистолеты и ручную гранату, сотруднику банка, похитили свыше полумиллиона рублей в разной валюте. После этого неизвестные скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ.

В результате проведенного комплекса оперативных мероприятий личности подозреваемых установлены. Ими оказались 31-летний и 40-летний жители Курской области. Именно там, по местам проживания, и были задержаны злоумышленники. В доме одного из них сотрудники полиции обнаружили и изъяли пистолеты «Маузер» и «ТТ», ручную гранату, а также маски с прорезями для глаз и радиостанцию.

Мужчины были доставлены в отдел МВД России по району Москворечье-Сабурово Москвы. "Есть все основания полагать, что задержанные причастны к еще двум разбойным нападениям, совершенным в этом году в Белгороде и Курске", – добавила официальный представитель МВД РФ.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.


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