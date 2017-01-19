В итальянском отеле под лавиной погибли 30 человек
В отеле «Риджопиано» в провинции Пескара итальянского региона Абруццо, на который 18 января сошла снежная лавина, обнаружено около 30 тел погибших.
Об этом сообщает Lenta со ссылкой на Reuters.
Они уточняют, что местные спасатели с трудом смогли добраться до места катастрофы и войти внутрь заваленного снегом здания.
Оказана помощь двум пострадавшим, которые в момент схода лавины находились вне помещения и стали очевидцами произошедшего. Как сообщают другие СМИ, этим счастливчикам удалось спрятаться в машине недалеко от отеля.
Лавина сошла в результате серии подземных толчков, произошедших накануне в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в Абруццо.