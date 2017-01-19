Петербуржцы провели новогодние праздники в путешествиях

Tele2 подвела итоги пользования услугами мобильной связи в роуминге с 31 декабря по 8 января. По сравнению с прошлыми новогодними праздниками интернет-трафик за границей вырос в 8 раз.

Петербуржцы наиболее активно пользовались мобильным интернетом в Эстонии, Финляндии и Таиланде.

Число абонентов, которые провели зимние праздники за границей, выросло в этом году на 16%. Среди клиентов оператора из Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжилась тенденция к незначительному снижению пользования в роуминге традиционными звонками и SMS. При этом петербуржцы активно пользовались в поездках мобильным интернетом: они скачали почти в 3 раза больше трафика по сравнению с прошлым годом.

Во время новогодних каникул петербургские абоненты Tele2 посетили 147 стран. Как и в начале 2016 года, в топ популярных направлений вошли Финляндия, Белоруссия, Эстония. Жители региона побывали в таких экзотических уголках планеты, как Маврикий, Гвинея, Иран, Мавритания, Чили.

В новогодние праздники абоненты Tele2 активно пользовались голосовой связью в поездках по России: продолжительность звонков увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество SMS, отправленных из разных регионов страны, выросло на 14% год к году. Больше всего петербуржцев побывало в первую неделю января в Великом Новгороде, Москве, Тверской области, а также в соседних Псковской области и Республике Карелии.

Как и год назад, услуга мобильного интернета в национальном роуминге оказалась более востребованной, чем звонки и сообщения. Так, в праздничные дни абоненты в поездках по России скачали почти в 3 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее. Самыми активными пользователями мобильного интернета в новогодних путешествиях по России стали абоненты Tele2 из Москвы, Владимира и Санкт-Петербурга.