Зорькин заявил о «невозможности» выплат ЮКОСу

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил о «невозможности» выплат компании «ЮКОС» с точки зрения Конституции. В эти минуты глава КС зачитывает решение о том, может ли Россия выплатить 1,8 миллиарда евро экс-акционерам нефтяной компании по решению Страсбургского суда.

Потери «ЮКОСа» при судебных разбирательствах в России «являлись следствием незаконных действий самой компании». «Используя изощренные незаконные схемы», предприятие проявило себя в качестве «злостного неплательщика налогов», подчеркнул Зорькин.

Сейчас глава КС продолжает зачитывать постановление, и оно может раскрыть новые детали.