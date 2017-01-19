Зорькин заявил о «невозможности» выплат ЮКОСу
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил о «невозможности» выплат компании «ЮКОС» с точки зрения Конституции. В эти минуты глава КС зачитывает решение о том, может ли Россия выплатить 1,8 миллиарда евро экс-акционерам нефтяной компании по решению Страсбургского суда.
Потери «ЮКОСа» при судебных разбирательствах в России «являлись следствием незаконных действий самой компании». «Используя изощренные незаконные схемы», предприятие проявило себя в качестве «злостного неплательщика налогов», подчеркнул Зорькин.
Сейчас глава КС продолжает зачитывать постановление, и оно может раскрыть новые детали.
Справка:
Напомним, решение по делу ЮКОСа Страсбургский суд вынес в 2014 году. Он велел России выплатить 1,8 миллиарда евро за нарушения права на собственность во время разбирательств по налоговым делам компании. Минюст сразу же заявил, что считает решение необоснованным. Но механизмов, чтобы не исполнять его, тогда не было. В 2015 году Конституционный суд наделил сам себя такими полномочиями, а в 2016 г. вынес первое решение по подобному делу. Оно касалось права российских заключённых голосовать.
Дело ЮКОСа КС публично рассмотрел 15 декабря. Во время прений представитель администрации президента Михаил Кротов заявил, что рекордная выплата «со всей очевидностью отразится на финансовой нагрузке и доходах граждан», нарушит положения Конституции о социальном государстве.