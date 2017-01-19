Прорыв трубы на Замшиной улице ликвидирован

Специалисты компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонт трубы на Замшиной. Накануне кипяток залил значительный участок улицы.

Как сообщает пресс-служба компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", аварийные работы на Замшиной улице у дома №74 завершены. Представители компании отмечают, что сейчас обеспечение жителей горячей водой и отоплением осуществляется в штатном режиме.

Напомним, 18 января у дома №74 прорвало трубу диаметром 500 мм, из-за этого улица оказалась затоплена кипятком на участке от проспекта Мечникова до проспекта Маршала Блюхера. Из-за аварии было ограничено движение общественного транспорта. В зону прорыва попало свыше 60 домов.

