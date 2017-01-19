Еще один член запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир» задержан в Петербурге

Сотрудники петербургского УФСБ и Центра «Э» ГУ МВД 19 января задержали 45-летнего гражданина Таджикистана Фархода Нурматова. Он подозревается в организации в Петербурге ячейки запрещенной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Как стало известно «Фонтанке», иностранца подозревают в том, что он регулярно организовывал подпольные сборы членов ячейки, на которых изучались идеологические материалы, а также вовлекал новых лиц в деятельность террористической организации.

Деятельность этой ячейки в Петербурге и области, по версии следствия, продолжалась с ноября 2013 года по настоящее время. По данному факту следственной службой УФСБ РФ по Петербургу и области ранее был возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), по которому задержаны более двух десятков человек, часть из которых осуждены к реальным срокам.

Как говорят, Нурматов первоначально проходил по делу как свидетель, однако следствие смогло собрать достаточные доказательства, чтобы обвинить его в причастности к организации террористической деятельности и участии в ней. Мужчина состоял в гражданском браке с матерью еще одного фигуранта уголовного дела — Сергея Яблокова, который был ранее осужден.

Сегодня в Кировском суде Нурматову будут избирать меру пресечения.

В пресс-службе УФСБ эту информацию комментировать отказались.