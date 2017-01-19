В Ингушетии полицейский застрелил своего брата, угрожавшего прохожим

Сотрудник полиции в Ингушетии ответным огнем вынужден был застрелить своего брата, который угрожал убить прохожих и выстрелил в полицейского из пистолета, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

"18 января около 16 часов вооруженный пистолетом 30-летний временно не работающий житель города Малгобек, находясь во дворе своего дома, угрожал оружием и высказывал угрозы убийством в адрес прохожих", — говорится в сообщении.

После этого мужчина открыл огонь в сторону собственного брата — сотрудника полиции, который заступился за граждан. "В ответ полицейский применил табельное оружие, в результате нападавший получил ранения, несовместимые с жизнью", — отмечает МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.