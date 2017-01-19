На проспекте Королева из окна выпала женщина

В Приморском районе Петербурга ночью из окна квартиры на четвертом этаже выпала женщина. Полиция задержала в квартире компанию из четырех человек, в том числе хозяина, который ранее осуждался за убийство.

Как стало известно "Фонтанке", 19 января около часа ночи из окна квартиры на четвертом этаже дома на проспекте Королева выпала 38-летняя женщина. Она госпитализирована в шоковом состоянии с тяжелыми травмами. Полицейские, прибывшие на вызов, в квартире, из окна которой и выпала пострадавшая, задержали женщину и троих мужчин. Все четверо безработные.

Хозяин квартиры ранее неоднократно осуждался: последний раз в 2008 году привлекался за убийство. В отношении задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.