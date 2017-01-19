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19.01.2017 11:45

В Петербурге впервые прошел «Подиум зрелой красоты»

В Петербурге впервые прошел «Подиум зрелой красоты», в котором участвовали модели старше 50-ти лет. Модный показ призван привлечь внимание российского общества к культуре позитивного восприятия зрелого возраста.
В Петербурге впервые прошел «Подиум зрелой красоты»
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

В Петербурге впервые прошел «Подиум зрелой красоты». До этого мероприятие уже три года проводилось в Москве, в нем участвуют модели старше 50-ти лет. Модный показ призван привлечь внимание российского общества к культуре позитивного восприятия зрелого возраста.

Образы для участников создавали сразу семь брендов, среди которых есть как модные компании Северо-Запада, так и международные, в частности немецкие и японские концерны. Организаторы сознательно объединили в проекте разные бренды, чтобы продемонстрировать широкий спектр образов для любого случая жизни (вечерние, городской стиль, классический и деловой) и разных ценовых сегментов.

Особенный акцент был сделан на мужские образы, ведь именно в Петербурге треть участников проекта – мужчины старше 50 лет.

В Петербурге впервые прошел «Подиум зрелой красоты»

На этапе набора участников в Петербурге организаторы получили более 70 заявок. Северная столица побила своеобразный рекорд за все время проведения проекта – вместо плановых 25 человек количество участников выросло до 49 (в октябре прошлого года в Москве на подиум вышло 45 моделей старшего возраста).

Перед показом зрителям была представлена насыщенная образовательная программа с мастер-классами по стилю, красоте и здоровому образу жизни. А в перерывах во время показа выступили лауреаты еще одного нашумевшего петербургского проекта – международного конкурса юных чтецов «Живая классика».


© Фонтанка.Ру

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