В Петербурге грабитель ломбарда не рассчитал свои силы и сбежал
В Невском районе Петербурга грабитель потерпел неудачу при нападении на ломбард: он не смог разбить бронированную витрину и сбежал.
Как стало известно "Фонтанке", 18 января в полицию поступил сигнал о происшествии в ломбарде на улице Бабушкина. По предварительной информации, сотрудница заведения сообщила, что в 10:45 услышала удары в бронированное стекло витрины. Когда женщина обернулась, то в помещении никого не было, но на стекле была трещина.
На всякий случай сотрудница ломбарда нажала тревожную кнопку.
При просмотре видео с камер наблюдения выяснилось, что в ломбард заходил мужчина с молотком в руках, вскоре он убежал. Из помещения ничего не пропало.