В Петербурге грабитель ломбарда не рассчитал свои силы и сбежал

В Невском районе Петербурга грабитель потерпел неудачу при нападении на ломбард: он не смог разбить бронированную витрину и сбежал.

Как стало известно "Фонтанке", 18 января в полицию поступил сигнал о происшествии в ломбарде на улице Бабушкина. По предварительной информации, сотрудница заведения сообщила, что в 10:45 услышала удары в бронированное стекло витрины. Когда женщина обернулась, то в помещении никого не было, но на стекле была трещина.

На всякий случай сотрудница ломбарда нажала тревожную кнопку.

При просмотре видео с камер наблюдения выяснилось, что в ломбард заходил мужчина с молотком в руках, вскоре он убежал. Из помещения ничего не пропало.