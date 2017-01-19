КС начал провозглашать решение по делу ЮКОСа

Конституционный суд России начал провозглашать постановление по делу ЮКОСа. В нём служители Фемиды объяснят, должна ли наша страна выплачивать рекордную компенсацию в 1,8 миллиарда евро. Её экс-акционерам нефтяной компании присудил Европейский суд по правам человека за нарушение их прав на собственность.

Постановление КС в эти минуты начал зачитывать глава суда Валерий Зорькин. Событие было назначено на 10.00, но началось с десятиминутным опозданием. В течение слушания «Фонтанка» будет сообщать о подробностях дела.

Напомним, решение по делу ЮКОСа Страсбургский суд вынес в 2014 году. Он велел России выплатить 1,8 миллиарда евро за нарушения права на собственность во время разбирательств по налоговым делам компании. Минюст сразу же заявил, что считает решение необоснованным. Но механизмов, чтобы не исполнять его, тогда не было. В 2015 году Конституционный суд наделил сам себя такими полномочиями, а в 2016 г. вынес первое решение по подобному делу. Оно касалось права российских заключённых голосовать.

Дело ЮКОСа КС публично рассмотрел 15 декабря. Во время прений представитель администрации президента Михаил Кротов заявил, что рекордная выплата «со всей очевидностью отразится на финансовой нагрузке и доходах граждан», нарушит положения Конституции о социальном государстве.