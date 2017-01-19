В Петербурге задержали мужчину, обещавшего "взорвать «Роснефть»"

Анонимный звонок с угрозой взрыва довел 43-летнего петербуржца до общения с полицией.

Как стало известно «Фонтанке», 43-летнего жителя Калининского района задержали накануне. По предварительной информации, 16 января, около полуночи, он позвонил по единому телефону службы спасения «112» и сообщил, что «взорвет из гранатомета «Роснефть».

За телефонным террористом пришли около девяти утра 18 января в квартиру на Гжатской улице. Выяснилось, что звонок мужчина совершил с мобильного телефона из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве").

Мужчина отпущен под подписку о невыезде.