В Петроградском районе насильник напал на девушку в парадной

В Петербурге разыскивают неизвестного, который надругался над девушкой в парадной.

Как стало известно "Фонтанке", 18 января в полицию обратилась 21-летняя студентка. Она заявила, что 15 января около пяти утра подверглась нападению насильника в парадной дома на улице Льва Толстого. Неизвестный повалил студентку на пол и совершил в отношении нее развратные действия.

Сейчас подозреваемого разыскивают по приметам, которые полиции сообщила жертва нападения.