В Петроградском районе насильник напал на девушку в парадной
В Петербурге разыскивают неизвестного, который надругался над девушкой в парадной.
Как стало известно "Фонтанке", 18 января в полицию обратилась 21-летняя студентка. Она заявила, что 15 января около пяти утра подверглась нападению насильника в парадной дома на улице Льва Толстого. Неизвестный повалил студентку на пол и совершил в отношении нее развратные действия.
Сейчас подозреваемого разыскивают по приметам, которые полиции сообщила жертва нападения.