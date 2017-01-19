Петербургская старушка отдала мошеннику полмиллиона, чтобы "выручить внука"

В Петербурге 90-летняя жительница Кировского района отдала полмиллиона рублей мошеннику, который представился другом ее внука, якобы устроившего серьезное ДТП.

Как стало известно "Фонтанке", 18 января в квартиру дома на улице Лени Голикова пришел неизвестный, который представился живущей там 90-летней женщине другом ее внука. Злоумышленник сказал, что родственник пенсионерки якобы стал виновником серьезного ДТП и ему грозит уголовная ответственность, поэтому нужны деньги, чтобы решить этот вопрос. Пенсионерка отдала мошеннику 500 тысяч рублей, после чего тот скрылся.

Потерпевшая в тот же день обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).