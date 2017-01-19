Суд арестовал двух фигурантов дела об убийстве российского посла в Турции

Суд в Анкаре арестовал двух задержанных в рамках расследования убийства российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает агентство Anadolu.

Андрея Карлова застрелили в Анкаре 19 декабря, когда он выступал на открытии фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого ликвидировали местные силы безопасности. В российском МИД происшедшее квалифицировали как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

18 января турецкие следователи допросили несколько подозреваемых в причастности к преступлению. По итогам допроса суд принял решение об аресте сотрудника полиции Серджана Башара и предпринимателя Энеса Асима Силина. Их отправили в тюрьму "Синджан".

На вопросы следователей также отвечали адвокат Серкан О. и сотрудник полиции Гасан Т., которых отпустили под подписку о невыезде. Еще одно подозреваемого, преподавателя вуза Абдулькадира Ш. после допроса освободили из-под стражи.

Как сообщает агентство со ссылкой на следствие, Башар является активистом организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), курировавшим сторонников организации из числа курсантов Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался и убийца российского посла. Кроме того, Башару принадлежал дом в квартале Деметевлер в турецкой столице, где проживал Алтынташ.

Турецкие СМИ накануне сообщили о задержании организатора фотовыставки, на которой был убит Карлов, а также сотрудника полиции.