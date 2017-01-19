Девушка упала на рельсы метро на "Крестовском острове"

На станции метро "Крестовский остров" в Петербурге девушка упала на пути. Она выжила, но получила серьезные травмы.

Как стало известно "Фонтанке", 18 января около семи часов вечера на станции метро "Крестовский остров" 19-летняя девушка упала на пути. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии в Мариинскую больницу.

Обстоятельства происшедшего выясняются.