В Петербурге пенсионерка ранила сына и его сожительницу ножом

Пожилая жительница Невского района Петербурга подозревается в том, что во время ссоры с сыном и его любовницей порезала обоих ножом.

Как стало известно "Фонтанке", в квартире дома на Шлиссельбургском проспекте около половины первого ночи 18 января случилась ссора, которая закончилась поножовщиной. Живущая там 64-летняя женщина ударила ножом своего сына, а потом и на его сожительницу. Оба ранены в живот, сейчас они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Пенсионерку полицейские задержали там же, в квартире. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам (ст. 111 ч. 3 п. б), женщина отпущена под обязательство о явке.