В Петербурге няню разыскивают за развращение ребенка

Жительница Невского района Петербурга заявила на няню своего ребенка в полицию. Теперь девушку разыскивают.

Как стало известно "Фонтанке", в полицию Невского района 28-летняя жительница одного из домов по проспекту Обуховской Обороны обратилась около пяти утра 18 января. Потерпевшая заявила, что 23-летняя женщина, которую она наняла в качестве няни для двухлетнего ребенка, совершала в отношении малыша развратные действия.

Няню сейчас ищут, материалы переданы в районный отдел следственного комитета.