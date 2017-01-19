В Коломягах поймали уроженца Узбекистана, объявленного в розыск за экстремизм

В Петербурге задержан мужчина, которого власти Узбекистана объявили в международный розыск за экстремизм и посягательство на конституционный строй страны.

Как стало известно "Фонтанке", 18 января в 00:10 полицейские остановили для проверки документов у дома №5 в Макулатурном проезде 35-летнего выходца из Узбекистана. В ходе установления личности мужчины выяснилось, что на родине он объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в экстремизме, посягательстве на конституционный строй и заочно арестован.

Иностранец доставлен в отдел полиции. Информация о задержании сообщена инициатору розыска.