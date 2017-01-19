В Петербурге снова напали на офисы Росгосстрах Банка

Из филиалов Росгосстрах Банка в Петербурге за сутки унесли более 400 тысяч рублей. Второй день подряд финансовое учреждение становится жертвой злоумышленников. На этот раз пострадали офисы в Кировском и Приморском районах.

Как стало известно «Фонтанке», воры проникли в офис банка на Туристской улице около 6 утра 18 января, отжав входную пластиковую дверь. По предварительной информации, злоумышленники нашли ключ от сейфа в ящике стола, вскрыли металлический ящик и украли оттуда 380 тысяч рублей. После чего скрылись. Когда на место по сработавшей сигнализации приехал наряд ЧОП, никого в филиале не было.

А уже вечером, около 20.30, трое неизвестных с прикрытыми воротниками лицами вошли в помещение филиала Росгосстрах Банка на бульваре Новаторов. Там под угрозой предмета, похожего на пистолет, они отобрали у 23-летней женщины-менеджера ключи от сейфа. Затем похитили из металлического ящика 91 тысячу рублей и 200 долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Напомним, что 17 января неизвестные, отжав входную дверь, проникли в помещение филиала Росгосстрах Банка на Ленинском проспекте, 93, и вынесли оттуда металлический сейф.