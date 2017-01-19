Врачи спасают 17-летнюю петербурженку с сильнейшим отравлением таблетками

Из квартиры в Невском районе Петербурга госпитализирована 17-летняя девушка с сильнейшим отравлением.

Как стало известно "Фонтанке", 18 января в 12.50 из квартиры дома на Русановской улице госпитализировали в детскую городскую больницу №5 17-летнюю девушку. Медики установили у несовершеннолетней отравление лекарственными препаратами, в частности, таблетками от головной боли и сердечных недугов.

Проводится проверка.

На учете в правоохранительных органах семья девушки не состоит.