Рабочий погиб в результате взрыва котла на заводе железобетонных изделий в Петербурге

В Невском районе Петербурга на территории предприятия взорвался котел печи сушильной установки. Рабочий из Средней Азии получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как стало известно «Фонтанке», взрыв произошел около часа ночи 19 января на улице Ванеева, 10. По предварительной информации, ЧП случилось в одноэтажном кирпичном здании цеха площадью 4500 квадратных метров во время просушки железобетонных изделий. Осколками котла печи сушильной установки ранило 18-летнего подсобного рабочего, гражданина Таджикистана, который от полученных травм скончался.

По первоначальной информации, здание принадлежит петербургской фирме ООО «Модус», но находится в арене у другой компании.

По факту проводится проверка следственными органами.