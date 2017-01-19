Минфин не поддержал антитабачную концепцию Минздрава
Министерство финансов России не поддержало подготовленный Минздравом проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы.
Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия».
Причиной стало несогласие с предложенным повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами. Как считают в ведомстве, такая мера может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль отсутствует.
Также, как отмечается, в проекте концепции нет ссылки на официальный документ Всемирной организации здравоохранения, «в котором содержится рекомендация увеличить долю акциза в цене табачных изделий до 70 процентов розничной цены».
«Стремление к достижению данного показателя может стимулировать занижение цен на табачную продукцию. В связи с этим, по мнению Минфина России, данный показатель из проекта концепции следует также исключить», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее предложенную Минздравом концепцию раскритиковали в Минпромторге и ряде иных ведомств. Таким образом, как отмечает издание, Минздрав пока не сможет представить документ в правительство на утверждение.
Проект концепции госполитики противодействия табакокурению предусматривает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение акцизов до среднеевропейского уровня и введение экологического налога на сигареты. Один из пунктов документа — запрет на продажу табака родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.