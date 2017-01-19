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19.01.2017 08:13

В Испании по запросу ФБР задержали российского программиста

Правоохранительные органы Испании по запросу ФБР задержали программиста Станислава Лисова. Его подозревают в причастности к хакерским атакам.

Об этом сообщает сайт телеканала RT со ссылкой на супругу россиянина Дарью Лисову. По словам женщины, семья живет в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. Как сообщила Лисова, ее муж работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

"Нас задержали в аэропорту Барселоны, когда мы приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем как улететь в Лион — продолжать наше путешествие и навестить друзей. Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук", — приводит сайт RT слова Лисовой.

Как добавила супруга россиянина, испанские полицейские сказали, что задержание проводилось по запросу ФБР и Интерпола. По данным Лисовой, обвинения ее мужу не предъявили, сейчас он находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

Пресс-секретарь посольства России в Испании Василий Ниорадзе сообщил, что власти официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина.

"После получения соответствующей информации сотрудники посольства и генконсульства России в Барселоне инициативно установили контакт с представителями испанских правоохранительных органов в целях защиты интересов российского гражданина и оказания ему необходимой консульской помощи", — рассказал Ниорадзе.

Отмечается, что российская сторона направила запрос с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания мужчины.

Источник: РИА Новости

Справка:

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства страны. Никаких доказательств этому представлено не было, в Москве обвинения Вашингтона также отвергли.


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