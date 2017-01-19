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19.01.2017 08:05

В Колпино ночью выгорела квартира

5 пожарных расчетов тушили возгорание в квартире в Колпинском районе Петербурга минувшей ночью.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 19 января в 01.46 поступила заявка с Заводского проспекта, 62. Произошло возгорание в многоэтажке.

"В квартире выгорела обстановка в комнате и на лоджии на общей площади 20 квадратных метров", – отметили в пресс-службе ведомства.

На ликвидацию пожара ушло чуть более часа. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте работали 5 единиц техники.

 

 


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