В Колпино ночью выгорела квартира

5 пожарных расчетов тушили возгорание в квартире в Колпинском районе Петербурга минувшей ночью.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 19 января в 01.46 поступила заявка с Заводского проспекта, 62. Произошло возгорание в многоэтажке.

"В квартире выгорела обстановка в комнате и на лоджии на общей площади 20 квадратных метров", – отметили в пресс-службе ведомства.

На ликвидацию пожара ушло чуть более часа. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте работали 5 единиц техники.