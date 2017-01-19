СМИ: Володин может вернуться в руководство «Единой России»

Председатель Госдумы может вернуться в руководство «Единой России», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в партии.

По их данным, в ходе съезда «Единой России» планируется переизбрать на пять лет все руководство. По словам одного из высокопоставленных членов партии, кандидатура Володина также может рассматриваться в рамках данного съезда.

Эту информацию также подтвердил еще один источник в партии. Официальных комментариев от самой партии по данному вопросу не поступало.

Ранее сообщалось, что Володин поручил реформировать сайт Госдумы.