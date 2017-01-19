Суд Южной Кореи отклонил запрос на арест фактического главы Samsung

Южнокорейский суд отклонил запрос на арест фактического главы Samsung Group Джея Ли (его отец и номинальный глава компании Ли Гонхи недееспособен) из-за его предполагаемой роли в коррупционном скандале вокруг президента Пак Кын Хе, сообщает Reuters.

Офис специального прокурора в понедельник заявил о намерении получить разрешение на арест Ли по подозрению во взяточничестве, хищениях и предоставлении заведомо ложных сведений.

Пак Кын Хе подверглась процедуре импичмента – 9 декабря 2016 года ее президентские полномочия были приостановлены. Причиной скандала стали по преимуществу действия подруги президента – Чхве Сун Силь, которая, как предполагается, оказывала значительное влияние на решения президента и была замешена в коррупции.