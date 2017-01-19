Обама надеется на перезапуск диалога по ядерному разоружению с Россией

Уходящий президент США Барак Обама в ходе своей последней пресс-конференции в качестве главы государства выразил надежду на перезапуск избранным президентом страны Дональдом Трампом переговоров с Россией по ядерному разоружению.

«Если избранному президенту Трампу удастся перезапустить переговоры, я думаю, остается еще много возможностей для наших стран сократить арсеналы», — сказал.

Он также отметил, что считает верным увязывать взаимодействие в данной сфере с возможным снятием санкций с России.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ядерное оружие должно быть запрещено и уничтожено.