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19.01.2017 00:15

Обама надеется на перезапуск диалога по ядерному разоружению с Россией

Уходящий президент США Барак Обама в ходе своей последней пресс-конференции в качестве главы государства выразил надежду на перезапуск избранным президентом страны Дональдом Трампом переговоров с Россией по ядерному разоружению.

«Если избранному президенту Трампу удастся перезапустить переговоры, я думаю, остается еще много возможностей для наших стран сократить арсеналы», — сказал.

Он также отметил, что считает верным увязывать взаимодействие в данной сфере с возможным снятием санкций с России.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ядерное оружие должно быть запрещено и уничтожено.

Источник: Газета.ру


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