На Урале чеканят монеты с портретом Трампа

В уральском городе Златоуст отчеканили памятную монету, посвященную инаугурации Дональда Трампа, сообщает ОТР.

Предприятие "Арт-грани" из Челябинской области выпустило серию коллекционных монет "Дональд Трамп", посвященных инаугурации нового президента США. На одной из сторон монеты выбит профиль Трампа, а на другой — статуя Свободы с надписью "In Trump we trust" — "Мы верим в Трампа". Схожая надпись "In God we trust" ("Мы верим в Бога") традиционно печатается на американских банкнотах.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы и весит один килограмм.

На сайте компании указано, что серия состоит из 25 серебряных, 15 комбинированных — из золота и серебра — и пяти золотых монет.

Глава компании Владимир Васюхин в интервью Associated Press Television News заявил, что первую из отчеканенных монет подарят самому Дональду Трампу. Цена, по которой монеты будут доступны коллекционерам, пока не указывается.