ЦРУ опубликовал рассекреченный документ с советскими анекдотами

Документ, подготовленный для замглавы управления, 18 января на сайте ЦРУ нашла «Медуза». С какой целью был подготовлен этот материал, неизвестно. В подборке собран юмор на политическую тематику.

«Фонтанка» также поинтересовалась содержимым документа и перевела для читателей несколько анекдотов.

Мальчик рассказывает в школе – «У моей кошки родилось 7 котят и все они коммунисты». На следующей неделе этот же мальчик опять объявляет «Все 7 котят моей кошки капиталисты». Учитель напоминает мальчику, что на прошлой неделе он говорил что все котята были коммунистами. «Но сейчас у них открылись глаза», – ответил ребенок.

«У чукчи спросили, что он будет делать, если откроются советские границы.

Я заберусь на самое высокое дерево

Зачем?

Так меня не раздавит убегающая толпа

А что ты будешь делать, если откроют границу США?

Заберусь на самое высокое дерево

Но зачем?

Так я увижу первого сумасшедшего, который решится сюда прийти».

Шутка, услышанная в Архангельске.

Мужчина звонит в штаб-квартиру КГБ, после того как там случился пожар.«Мы сейчас ничего не можем сделать. КГБ сгорело дотла», – сказали ему на том конце телефонной трубки. Через пять минут он позвонил еще раз и ему опять сказали, что КГБ сгорело. Когда он позвонил в третий раз, оператор узнала его голос и спросила, зачем он названивает, ведь КГБ сгорело. «Я знаю. Мне просто нравится об этом слушать», – ответил мужчина.