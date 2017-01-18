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18.01.2017 23:50
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Госдума отклонила законопроект о реновации исторического центра Петербурга

Законопроект о капремонте и расселении аварийных домов в историческом центре, который петербургские депутаты и чиновники разрабатывали 2 года, был отклонен Государственной думой 18 января в первом чтении.

Решение ГосДумы опубликовано на сайте парламента. До этого, в мае 2016-го, отрицательное заключение на законопроект дало правительство РФ. Оно указало, что часть предложений дублирует уже существующие нормы законов, а остальные – можно решить на уровне региона.

Законопроект «О некоторых вопросах сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга» начали разрабатывать после принятия Смольным программы реновации дореволюционных кварталов в 2012-м. Пилотными стали территории «Северная Коломна — Новая Голландия» и «Конюшенная». В замену коммуникаций, ремонт набережных и домов на них Смольный планировал вложить 69 млрд бюджетных средств. Реновация всего центра оценивалась в 400 млрд.

Законопроект предлагал дать жителям право самим заказывать обследование своих домов, предоставлял выбор владельцам аварийных квартир — получить компенсацию, альтернативную жилплощадь или переехать на время ремонта в маневренный фонд. А также — позволял разработать для центра особые нормы по инсоляции комнат и планировке кварталов. Нынешние правила рассчитаны на современную застройку и зачастую не позволяют ввести в эксплуатацию капитально отремонтированные жилые дома.

Впрочем, пока законопроект разрабатывали, острая необходимость в нем отпала. В прошлом году Смольный признал, что программа реновации центра заморожена.


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