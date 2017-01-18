В Турции задержали организатора выставки, на которой убили посла России

Турецкая полиция задержала в Анкаре организатора выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов, передает Hurriyet.

Отмечается, что его проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, который за несколько дней до покушения заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.

Ранее сообщалось, что в Анкаре шесть человек из числа задержанных по подозрению в причастности к покушению на российского посла в Турции Андрея Карлова доставлены в суд. Ожидается, что задержанные будут допрошены сотрудниками прокуратуры.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями. МИД России квалифицировал произошедшее как теракт.