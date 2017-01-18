Суд не поверил, что петербуржец проголосовал не за «Единую Россию»

В Петербурге суд отказал в пересчете голосов на парламентских выборах. Из-за тайны голосования избиратель не смог доказать, что его бюллетень приписали другой партии.

Как следует из картотеки Калининского райсуда, кандидат в депутаты, глава городского штаба "Яблока" Кирилл Страхов обратился с административным иском к участковой избирательной комиссии № 535 Санкт-Петербурга о повторном подсчете голосов на выборах 18 сентября. По его мнению, подведенные итоги не соответствуют результатам подсчетам голосов на участке и не отражают действительную волю избирателей, что подтверждается свидетельскими показаниями избирателей и видеозаписями с избирательного участка.

Страхов предоставил суду свидетеля – избирателя, который заявил о голосовании за «Яблоко», хотя в результатах напротив этой партии была зафиксирована запись «Ноль голосов». Судя по итогам, 775 человек проголосовали за «Единую Россию» и еще двое за «Справедливую».

Однако для Калининского суда появление свидетеля не стали аргументом.

«Его показания не подтвердят никакие обстоятельства и не опровергнут. Бюллетени не подписываются избирателями, в связи с чем установить, какой конкретно бюллетень заполнял свидетель, не представится возможным. Доказательства того, что бюллетень, заполненный данным избирателем, не учтен при подведении итогов голосования, суду не представлены», – указано в решении суда.

Кроме того, основанием для отмены итогов голосования могут служить, по мнению суда, не любые, а только существенные нарушения законодательства, допущенные при подсчете голосов.