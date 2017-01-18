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18.01.2017 23:03

В Петербурге задержан «Соловей», выманивший у жителей Подмосковья под 500 тыс. долларов

Из Петербурга в Москву этапируют троих молодых людей, задержанных по подозрению в телефонных мошенничествах. В Московской области уже возбуждено более 30 уголовных дел. Еще столько же материалов присоединяют к ним. «Фонтанка» выяснила, что в разработке участвовали розыскники оперативного отдела УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Не от того, что фигуранты ранее сбежали из мест лишения свободы. А потому, что они, зная о методах работы силовиков, сделали так, что изначально техника уголовного розыска указывала на колонию «Яблоневка».

По информации «Фонтанки», сегодня вечером, 18 января 2017 года оперативники уголовного розыска Московской области, Петербурга и сотрудники розыскного отдела регионального УФСИН задержали третьего, последнего фигуранта их разработки. По данным «Фонтанки», вчера, 17 января двое его товарищей также были задержаны. Сейчас они этапируются в Москву, где их ждет бригада следователей, в производстве у которых объединено более 30 уголовных дел по мошенничеству, а также к ним уже присоединяется примерно столько же материалов с аналогичными эпизодами. Как «Фонтанке» подсказали в Главном управлении уголовного розыска МВД РФ, «мы уверены, что наши коллеги собрали еще не всех потерпевших».

Как стало известно «Фонтанке», всем троим вменяются так называемые телефонные мошенничества, когда жулики прозванивают тысячи телефонов незнакомых пожилых людей и под видом сотрудников полиции, которые, якобы, готовы оказать услугу по не привлечению к ответственности их близкого, получают крупные суммы. По версии следствия, группа работала примерно год, а начало ее творчества датируется, как раз, выходом из колонии всех троих. Кстати, они отбывали наказание в колонии №3 Форносово именно за подобные преступления.

Как сообщили журналисту «Фонтанки» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, минимум они получали с одного эпизода по 300 тысяч рублей, а в среднем у них выходило по 500 тысяч с эпизода.

– Начинали они с миллиона. Представлялись, как всегда: один – родственником пенсионера, второй – сотрудником ГИБДД, «разбирающим» ДТП на месте. Деньги им переводили через банкоматы Сбербанка на их карточку. Работали как часы – с 10 утра до 16:00, – рассказал нам собеседник в Управлении уголовного розыска ГУ МВД.

Так что, если подсчитать количество уже выявленных и надвигающихся эпизодов, то сумма, которую троица выманила из жителей Подмосковья, приближается к полумиллиону долларов. А пока оперативники несколько дней наблюдали за объектами, то поняли, что каждый из них владеет уже неплохой иномаркой.

Кстати, насколько известно «Фонтанке», сотрудники Службы безопасности «Сбербанка» работали по этой теме с бригадой силовиков.

«Фонтанке» также подсказали, что лидером группы считается 35-летний петербуржец Сергей Соловьев более известный в преступной среде под прозвищем «Соловей».

Странно, но «Фонтанка» нашла его ВКонтакте. Он сообщает, что образование у него неплохое – Санкт-Петербургский институт права имени Принца Ольденбургского. А вообще собирает у себя на странице всякий хлам. Девиз: «Каждый может лохонуться по-своему».


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Самое же интересное, на взгляд редакции, это методы маскировки, которые применяли подозреваемые. Так, они специально сняли квартиру в непосредственной близости от колонии №7 «Яблоневка», на улице Латышских стрелков. Они точно рассчитали, что когда технические службы полиции начнут работать по номерам телефонов, которые высветились у потерпевших, то базовая станция мобильной компании укажет на колонию. А так как не секрет, что именно из колоний, порой, идет «радиоигра», связанная с телефонным мошенничеством, то подозрение падет на осужденных.

Любопытно, но вначале так и произошло. Когда в Петербург приехали оперативники Московской области, они первым делом отправились в региональный УФСИН, так как были уверены, что мошенники сидят в «Яблоневке». Поэтому до конца реализации с ними и работали сотрудники розыскного отдела УФСИН.


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