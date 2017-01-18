Касперский прокомментировал антимонопольное дело в отношении Microsoft в РФ

Антимонопольное дело в отношении американской IT-корпорации Microsoft, возбужденное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ по заявлению "Лаборатории Касперского", может затянуться на годы, заявил РИА Новости гендиректор российской компании Евгений Касперский.

ФАС в ноябре по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке. "Лаборатория Касперского" указала, что Microsoft существенно — с 2 месяцев до 6 календарных дней — сократил время для обеспечения совместимости антивирусного ПО сторонних разработчиков в отношении ОС Windows 10. Такие действия ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке ПО, заявлял замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. ФАС рассмотрит дело 14 февраля. "Лаборатория Касперского" также намерена подать аналогичную жалобу в Еврокомиссию.

Касперский отметил, что разбирательство затянется на долгое время, но он надеется, что в результате решение будет принято в пользу российской компании. "Это очень длительный процесс, займет, наверное, даже не месяцы, а годы. Очень надеюсь на то, что дело разрешится в нашу пользу", — сказал глава "Лаборатории Касперского". По его словам, компания пока не направила жалобу в ЕК. "Еще пока не успели. Пока все еще обсуждается", — сказал он.

Касперский затруднился назвать предполагаемую сумму ущерба для компании от действий Microsoft, подчеркнув при этом, что самое главное – это потенциальная угроза для пользователей.

"Я не знаю цифру (ущерба – ред.), ее очень сложно оценить. Но это не только ущерб, который был нанесен. Еще очень важно говорить о том потенциальном ущербе, который может быть нанесен как антивирусным компаниям, так и безопасности клиентов — пользователей Microsoft в целом. Потому что те решения, которые предлагает Microsoft, честно говоря, не являются самыми лучшими среди всех предложений других компаний. То есть решения Microsoft неплохие, но все-таки они — середнячок в чемпионате антивирусных компаний", — сказал Касперский.

По его словам, он не стал встречаться на форуме в Давосе с основателем американского IT-гиганта Биллом Гейтсом для обсуждения этого вопроса. "Нет. Думаю, что с ним уже поздно обсуждать эти вопросы", — сказал основатель "Лаборатории Касперского".