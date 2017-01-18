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18.01.2017 22:24

Банк России зарегистрировал допэмиссию акций банка РПЦ

Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию обыкновенных акций банка РПЦ «Пересвет», передает ТАСС.

«Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 18 января 2017 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Пересвет», размещаемых путем конвертации», — сообщил регулятор.

Отмечается, что общий объем выпуска составил 1,36 млн штук, номинальная стоимость – 448,75 млн руб.

Ранее сообщалось, что «дыра» в капитале банка РПЦ выросла почти на 10 млрд руб.

Источник: Газета.ру


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