Банк России зарегистрировал допэмиссию акций банка РПЦ
Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию обыкновенных акций банка РПЦ «Пересвет», передает ТАСС.
«Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 18 января 2017 года зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций банка «Пересвет», размещаемых путем конвертации», — сообщил регулятор.
Отмечается, что общий объем выпуска составил 1,36 млн штук, номинальная стоимость – 448,75 млн руб.
Ранее сообщалось, что «дыра» в капитале банка РПЦ выросла почти на 10 млрд руб.
Источник: Газета.ру