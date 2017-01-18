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18.01.2017 22:14

В техрегламент Таможенного союза могут включить вейпы

Евразийская экономическая комиссия рассмотрит вопрос о включении вейпов в технический регламент Таможенного союза, передает РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.

«По результатам утверждения национальных стандартов… Евразийской экономической комиссией было принято решение вернуться к вопросу включения терминов "табак нагреваемый" и "электронные системы доставки никотина" (ЭСДН) в технический регламент Таможенного союза», — сообщается в документе.

ЭСДН, к которым относятся и вейпы, представляют собой устройства, в которых вместо сжигания табака происходит испарение раствора, содержащего никотин в концентрации от нуля до 4,8 процента.

В январе 2017 года Роспотребнадзор предложил ввести законодательное регулирование использования вейпов. В ведомстве, в частности, отметили, что никотин чрезвычайно токсичен, «действует как нейротоксин, вызывая паралич нервной системы (остановка дыхания, прекращение сердечной деятельности, смерть)». Кроме того, в сочетании со смолами это вещество способствует развитию онкологических заболеваний.

В декабре 2016-го Минздрав предлагал ввести ограничения на курение электронных сигарет, популярность которых резко возросла после ужесточения антитабачного закона в 2013-2014 годах.

Источник: Лента.ру


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