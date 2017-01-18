Президенту пожаловались на выборы ректора в РГГМУ

Группа преподавателей пожаловалась в прокуратуру, Минобрнауки и президенту через полпредство на процедуру выборов ректора в Российском гидрометеорологическом университете. Как сообщили «Фонтанке» в профсоюзе университета, процедура назначения выборов была проведена, с их точки зрения, с нарушениями. В частности, отдельные пункты положения о выборах ректора не ставились на голосование ученого совета, в счетную комиссию по выборам, несмотря на запрет, вошел лично кандидат и и.о. ректора Валерий Михеев, часть кандидатов не прошли согласования по техническим причинам и на данный момент на выборах фактически отсутствует конкуренция.

«С 21 ноября 2016 года в университете началась кампания по выборам ректора. На заседании Ученого совета по утверждению Положения о выборах ректора и состава комиссии по выборам, администрация грубо нарушила процедуры рассмотрения замечаний и предложений, поступивших в процессе обсуждения, оказывала давление, как на руководителей структурных подразделений, так и на отдельных сотрудников университета. Но, несмотря на многочисленные запугивания и угрозы возможным увольнением основные ведущие факультеты ВУЗа – метеорологический, гидрологический, экологический и океанологический отказали и. о. ректору Михееву В.Л. в доверии, проголосовав «против» его выдвижения на должность ректора университета на своих общих собраниях», – говорится в письме профсоюзных деятелей. Преподаватели также подчеркивают, что ряд протестующих на данный момент уволены, в том числе декан экологического факультета «был вынужден» написать заявление об освобождении от занимаемой должности по «собственному желанию», кафедру физики перевели с экологического факультета на факультет информационных систем и геотехнологий.

По их словам, также была нарушена процедура выдвижения выборщиков: оказались объединены кафедры или подразделения никак между собой не связанные.

Отметим, что выборы назначены на 19 января конкурировать между собой будут проректор Татьяна Бикезина и действующий ректор Валерий Михеев. По словам преподавателей, Бикезина не ведет активную агитационную кампанию.

Напомним, что в конце 2014 года умер бессменный ректор Лев Карлин. Обязанности ректора сейчас исполняет Валерий Михеев. Он руководил Морской академией Макарова и Государственной полярной академией (ГПА), которую присоединил к Гидромету.