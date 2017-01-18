Как Петербург вывернулся из сетки Lifenews

Life78 отдает большую часть своей сетки под федеральное вещание, а петербургская редакция переходит фактически в режим коррпункта. Не у дел остается порядка 200 работников — и огромное количество техники.

Арам Габрелянов, владелец News Media, в середине 2015-го рисовавший широкими мазками перспективы своей работы в Петербурге, в итоге закрыл большинство местных СМИ, подконтрольных бывшему холдингу Олега Руднова: печатные газеты «Смена», «Вечерний Петербург» и «Невское время», радиостанции «Балтика» и "Нева", серьезно сокращено и передано под управление "Газпром-медиа" "Радио "Зенит" и последнее – превращение Life78 (сменившего городской телеканал «100 ТВ») в местный коррпункт.

Объявленные в середине января массовые сокращения и изменения сетки вещания не связаны с финансовыми или рейтинговыми причинами, – уверил «Фонтанку» заместитель главного редактора Life78 Константин Придыбайло. Под сокращения попали около половины всех сотрудников в Петербурге, остается порядка двухсот человек, которые должны будут обеспечивать региональные информационные врезки в федеральный эфир, а также обеспечивать работу сайта. Эфирные и технические отделы сокращены примерно на треть.

Если раньше руководство холдинга News Media говорило, что петербургские включения будут ограничены жесткой сеткой вещания, то теперь в редакции утверждают, что будут подключаться к Москве по мере необходимости. «Если Буров, например, будет давать общую пресс-конференцию по поводу передачи Исаакиевского собора городу, мы будем показывать ее столько, сколько необходимо, – сказал Придыбайло. – Когда грифонов будут возвращать на Банковский мост — то же самое». Кроме того, в эфире Life78 останутся хоккейные трансляции.

Назвать объем затраченных в формирование полноценного телеэфира в Петербурге инвестиций в редакции затруднились. Собеседник, близкий к руководству канала времен его запуска, говорит, что сделать это очень сложно — слишком много расходных статей, к тому же вливания растянуты во времени. По его мнению, речь может идти о десятке миллионов долларов.

Габрелянов полностью обновил техническую базу, которую оставил после себя телеканал 100 ТВ, – рассказал детали топ-менеджер одного из телеканалов. Это касается студийного оборудования, монтажных станций (с Avid перешли на Adobe Premier, а затем на Octopus). Вместо кассетных камер формата DVCAM приобрели цифровые. Были закуплены более 10 комплектов оборудования LiveU, которое позволяет организовывать прямой эфир с места съемок, передавая сигнал по нескольким каналам связи (на 100 ТВ таких комплектов было всего 2). Был проведен полный ремонт помещений телеканала с перепланировкой, сильно обновлен штат сотрудников. А гвоздем программы была новая студия Life78, которую руководство презентовало как не имеющую аналогов в стране. Помимо огромного плазменного экрана появилась система дополненной реальности.

Казус в том, что незадолго до приезда команды из Москвы на 100 ТВ уже была построена новая студия, стоимость которой оценивалась в миллион долларов, – она пошла на слом. По мнению опрошенных «Фонтанкой» собеседников, студия Life78 была существенно дороже — в том числе потому, что значительная часть телевизионного оборудования подпадает под санкции, и везли его в страну окольными путями.

Примечательно, что московское руководство затеяло новую стройку в арендуемых помещениях — стало быть, действительно верило в долгосрочность местного студийного вещания. Сейчас всё стоит без дела, оборудование не разбирается.

Неочевидность некоторых вложений, по словам сотрудников, была видна и раньше. В определенный момент компьютерную систему inews, на которой работала вся новостная редакция, решили заменить на другую — московской разработки. Через три месяца выяснилось, что оплата лицензий чересчур накладна — работу перевели на третью систему, еще более дешевую.

В руководстве телеканала подчеркивают, что расставаться со всеми сотрудниками намерены в полном соответствии с Трудовым кодексом. По словам Константина Придыбайло, им было предложено присоединиться к московской редакции LifeNews, причем это касалось не только руководящего состава.

«У нас работают лучшие корреспонденты в городе, – заявил заместитель главреда. – За них я не волнуюсь. Опыт тех, кто уходил с канала раньше, показывает, что работодатели нанимают их без всяких колебаний».

«Сам по себе факт работы на Life78 — это не маркер, – говорит собеседник «Фонтанки» из медиа-сообщества. – Но если ко мне придет такой корреспондент, надо будет смотреть на его «долайфовую» биографию. Если все, что он сделал, – принял участие в провалившемся проекте, мне такой сотрудник не особенно интересен».

По словам эксперта, когда главный редактор Владимир Вдовин (впоследствии покинувший свою должность) запускал новый телеканал осенью 2015 года, он пытался соблюсти некоторый баланс между петербургским штатом и сотрудниками из других регионов. «В последнее время было полное ощущение, что руководство делает ставку именно на работников из других регионов, – отмечает специалист. – Так что не представляю, как медиарынок сможет переварить такое количество освободившихся рабочих рук».

Надо сказать, что риторика руководства в отношении сотрудников сильно изменилась. В конце ноября, когда было закрыто студийное вещание канала и радиостанции «Балтика» (входившей в бывшую БМГ, отданная под управление News Media), тот же Константин Придыбайло заявлял, что «на Лайфе просто принято перед Новым годом избавляться от балласта». То ли ситуация так резко изменилась, то ли теперь балластом оказалась львиная доля всего петербургского вещания. Из-за 17-часового вещания новости, которые крутились, часто повторялись — поэтому было решено перейти на федеральную повестку.

Что станется с эфирной частотой? Она сама по себе является активом (в том числе электоральным), от которого никто не откажется по собственной воле. Как пояснили «Фонтанке» в Роскомнадзоре, о любом изменении концепции вещания необходимо сообщать в ведомство, и лишь после этого Федеральная конкурсная комиссия принимает решение о продлении лицензии.

Эксперты сомневаются, что новый формат региональных «врезок» просуществует долго.

«Не думаю, что руководители из любви к чистому искусству будут продолжать убыточный проект, пусть даже в урезанном виде, – говорит главный редактор газеты "Коммерсантъ" в Санкт-Петербурге Андрей Ершов. – Полагаю, это один из шагов к закрытию. Хотя в целом формат полноценного городского эфирного телеканала вполне может рассчитывать на успех. Видимо, то, что предлагал Life78, оказалось недостаточно интересным для петербургского зрителя — иначе не пришлось бы закрывать радиостанцию и сокращать 200 человек».

«В городе не хватает новостей на почти круглосуточный эфир, – говорит Сергей Балуев, главред журнала «Город 812». – Так что меня не удивляет, что это формат не позволил Life78 добраться даже до рейтингов 100 ТВ. Не хватало драйва. Даже 100 ТВ постоянно за что-то боролся — то расселение коммуналок, то небоскреб и т.п. А у «Лайфа» не было ни этого пафоса протестного, ни, как выясняется, скандалов нужного градуса, чтобы заинтересовать публику». По итогам декабря доля телезрителей, смотревших канал, составила 0,7%.

Руководитель петербургского отделения одного из федеральных СМИ признается, что изначально предполагал нынешнее развитие событий. «Когда заговорили о круглосуточной новостной сетке Life78, я просто не поверил, – рассказывает собеседник «Фонтанке». – Даже когда начались эти гигантские вложения. Но время показало, что инвестиции не оправдали себя, и канал возвращается к логичному формату регионального включения — как и должно было быть с самого начала».

«Вас может это злить и даже бесить, но Life78 будет лидером СМИ Петербурга и области, и вам останется только это признать! Даже сквозь зубы!» – этот твит главы News Media Арама Габрелянова от сентября 2015 года. С тех пор у него неоднократно интересовались, как он оценивает развитие телеканала. Габрелянов неизменно отвечал, что его устраивает вещание, и он возлагает большие надежды на петербургскую редакцию. «Life78 – выгодный проект, и закрывать его никто не собирается, – заявил он «Фонтанке» летом 2016-го. – Наоборот, мы сейчас будем все больше его развивать по сценарию московского Life».

Видимо, сценарий пришлось переписывать.

Эфирное вещание Life78 было запущено на частоте 100 ТВ с 5 октября 2015 года, через несколько месяцев после смерти Олега Руднова, предыдущего главы Балтийской медиагруппы. С приходом в холдинг Арама Габрелянова были закрыты газеты «Смена», «Вечерний Петербург» и «Невское время». В ноябре прошлого года выяснилось, что медиахолдинг News Media закрывает почти все филиалы телеканала Life. В декабре 2016 года было прекращено вещание радиостанции «Балтика», а также студийное вещание Life78, что также сопровождалось массовыми сокращениями.