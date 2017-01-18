Еще
00:07 19.01.2017
Новость часа
18/01
В Петербурге задержан «Соловей», выманивший у жителей Подмосковья под 500 тыс. долларов
Пришлите свою новость!
00:05
На Урале чеканят монеты с портретом Трампа
18/01
ЦРУ опубликовал рассекреченный документ с советскими анекдотами
18/01
Госдума отклонила законопроект о реновации исторического центра Петербурга
18/01
В Турции задержали организатора выставки, на которой убили посла России
18/01
Мадуро намерен посетить Москву
18/01
Суд не поверил, что петербуржец проголосовал не за «Единую Россию»
18/01
В Петербурге задержан «Соловей», выманивший у жителей Подмосковья под 500 тыс. долларов
18/01
Мировые цены на нефть снижаются
18/01
Касперский прокомментировал антимонопольное дело в отношении Microsoft в РФ
18/01
Основатель WikiLeaks Ассанж согласился вернуться в США в обмен на гарантии прав
18/01
Банк России зарегистрировал допэмиссию акций банка РПЦ
18/01
В техрегламент Таможенного союза могут включить вейпы
18/01
Президенту пожаловались на выборы ректора в РГГМУ
18/01
В доме, где взорвался газ, обрушилась кровля
18/01
Дуров пообещал добавить голосовые звонки в Telegram
18/01
В РПЦ призвали россиянок не искушать мужчин селфи с крещенских купаний
18/01
Путин обсудил Украину с Меркель и Олландом
18/01
Кличко выступил против предложения Савченко обменять Крым на Донбасс
18/01
Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» переезжает на арену на Крестовском острове
18/01
Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям
18/01
Самолет Pegas Fly экстренно сел в Красноярске из-за засора в туалетах
18/01
Минфин планирует внести новое бюджетное правило в Госдуму в весеннюю сессию
18/01
Подлинность нотариальной доверенности теперь можно проверить в Интернете
18/01
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
18/01
Минтранс Финляндии хочет ввести плату за пользование дорогами
18/01
Российская биржа ушла в минус
18/01
Вооруженному обидчику скорой предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством
18/01
"Квадрат.ру": Семейное положение будет не скрыть от петербургских нотариусов
18/01
Иордань у Петропавловской крепости будет открыта 19 января с 11.00 до полуночи
18/01
Водителю с ножом, набросившемуся на скорую в Петербурге, продлили срок задержания на сутки
18/01
Минздрав хочет отменить детские медосмотры при поступлении в школу
18/01
Во дворце Петра III почти за 40 млн рублей отремонтируют окна и двери
18/01
Кокорин: Разговоры об интересе китайцев - это несерьезно
18/01
Британский Верховный суд 24 января вынесет вердикт по запуску Brexit
18/01
В Петербурге будут судить автоледи, погубившую пенсионера-пешехода
18/01
Читатели: В домах микрорайона Ржевка-Пороховые нет тепла
18/01
В жилом доме в Лаголово взорвался газ
18/01
Глава Росконгресса: Популярность ПМЭФ растёт в США
18/01
Парламент Украины обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене
18/01
Сирийская армия начала наступление на Пальмиру
18/01
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном»
18/01
Лётчики России и Турции впервые вместе отбомбились по террористам
18/01
"Квадрат.ру": Затоваренным локациям вблизи КАД грозит снижение цен
18/01
В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством
18/01
Спецкор «Фонтанки» Ирина Тумакова получила премию «Редколлегии»
18/01
Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле
18/01
Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке VIP секс-услуг
18/01
Во Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков
18/01
По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры
18/01
Human Rights Watch призвали власти Украины отменить запрет на трансляцию "Дождя"
18/01
Рейтинг Обамы достиг максимума
18/01
В больницу Раухфуса доставили детей из Симферополя по экстренным показаниям
18/01
Карельские чиновники пообещали не разгонять крещенские купания в Лахденпохье
18/01
Разыскиваемый в Финляндии серийный убийца мог сбежать в Россию
18/01
Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта
18/01
Недельная инфляция в России составила 0,1%
18/01
В Курортном районе задержан охотник на горничных, не говорящий с полицейскими без марлевой повязки
18/01
Путин поручил найти новые стимулы для российской экономики
18/01
Петербургский Фонд имущества сдает в аренду офисы ГУП «ТЭК»
18/01
Читатели жалуются на холодные из-за аварии батареи на Замшиной улице
18/01
За долги по коммунальным платежам у петербуржца забрали два iPhone
18/01
В Выборге приятели-пешеходы избили и "похитили" водителя
18/01
Лодыгин и Шатов сыграют против «Видеотона» с первых минут
18/01
«Петербургская неотложка»: ДТП с «Мерседесом» на Михайловской не было
18/01
Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам
18/01
Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
18/01
На время Крещения в Петербурге ограничат движение
18/01
Петербург готовится принять «революционных» китайских туристов
18/01
МЭР и ЦСР Кудрина запустили сайты по обсуждению стратегии - 2035
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
18.01.2017 21:36

Дуров пообещал добавить голосовые звонки в Telegram

Создатель мессенджера Telegram и сооснователь социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил о возможном внедрении голосовых звонков в мессенджер. Об этом он написал, отвечая на вопрос одного из пользователей Telegram, в Twitter.

Пользователь поинтересовался в Twitter со ссылкой на Павла Дурова, можно ли добавить в Telegram возможность осуществления голосовых звонков, а также изменять дизайн мессенджера.

«Привет. Спасибо. Добавим», — ответил Дуров.

Источник: RNS


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
17.01.2017 11:23

Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G

Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
«МегаФон.ТВ»
30.12.2016 11:55

Премьера сериала СТС «Вы все меня бесите» состоится в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ»

Онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» покажет новый сериал от СТС «Вы все меня бесите» за 7 дней до эфира на телеканале. Сериал могут посмотреть все абоненты «МегаФона», а для новых пользователей сервиса действует акция: 14 дней бесплатного просмотра.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58

Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года

«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дуров пообещал добавить голосовые звонки в Telegram
Китайцы пообещали до конца года представить суперкомпьютер мощностью 1 эксафлопс
Патрушев рассказал об участившихся атаках на российские информсистемы
В Японии запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя завершился неудачей
Китай испытал самолет на водородном топливе
Российские силовики получат автоматы для стрельбы под водой
В Минобороны назвали сроки перехода Ракетных войск на цифровые технологии
Ученые выяснили, пережил бы Индиана Джонс ядерный взрыв или нет
Ученые прибавят дополнительную секунду к 2016 году
После закрытия ЛАЭС Росатом продолжит продавать кобальт-60 в Канаду
2017 год: сквозь очки виртуальной реальности
Касперская рассказала, чего хочет Большой брат
Минный тральщик напоролся на санкции
Петербург уходит в виртуальность
«Мы – биохакеры, и мы взломаем себя»
В булочную с Apple Pay
ГОСТ на Терминатора
Жизнь без «ящика»
Близко ли зима
Дождется ли iPhone убийцу от Ростеха
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям

По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры

В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты

Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке VIP секс-услуг

Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Где подготовлены купели на Крещение

Замшину улицу заливает кипятком

Новости компаний
Tele2
17.01.2017 11:23
Tele2 подводит итоги 2016: HD-voice, линейка смартфонов и лидерство по скорости 3G
Прошедший год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития Tele2. В 2016 году компании удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи
«МегаФон.ТВ»
30.12.2016 11:55
Премьера сериала СТС «Вы все меня бесите» состоится в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ»
Онлайн-кинотеатр «МегаФон.ТВ» покажет новый сериал от СТС «Вы все меня бесите» за 7 дней до эфира на телеканале. Сериал могут посмотреть все абоненты «МегаФона», а для новых пользователей сервиса действует акция: 14 дней бесплатного просмотра.
«МегаФон»
28.12.2016 16:58
Северо-Западный филиал «МегаФона» подводит предварительные итоги уходящего года
«МегаФон» — 2016: от банковской карты до LTE Advanced. Широкое покрытие – широкие возможности
Tele2
28.12.2016 13:12
Tele2 добавила 4G в Midi
Tele2 начинает продажи новой версии смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE и запускает акцию «Выгодный комплект». Абоненты оператора могут приобрести новый аппарат и начать пользоваться услугами Tele2 на выгодных условиях.
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
Tele2: Skylink
19.12.2016 10:29
Оборудование для скоростного интернета в Ленобласти становится доступнее
С 19 декабря 2016 года по 31 января 2017 года оборудование для пользования скоростным мобильным интернетом Skylink стандарта LTE-450 можно приобрести со скидкой более 50%.
Tele2
13.12.2016 15:56
IT-гений в черной водолазке рассказал о смартфонах Tele2
Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Главная идея новых ТВ-роликов: хороший смартфон можно приобрести по выгодной цене, без специальных условий и дополнительных услуг.
Tele2
09.12.2016 10:53
Tele2 ставит на мессенджеры
Tele2 запускает новую услугу «Плюс мессенджеры». Опция позволяет абонентам компании пользоваться мессенджером WhatsApp без оплаты интернет-трафика.
Tele2
06.12.2016 10:55
От Mini до Maxi – Tele2 расширила линейку фирменных смартфонов
Tele2 начинает продажи смартфонов Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Новые девайсы отличаются от предыдущих моделей – Tele2 Mini и Tele2 Midi – увеличенной диагональю экрана (5 дюймов).
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.