Дуров пообещал добавить голосовые звонки в Telegram

Создатель мессенджера Telegram и сооснователь социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров сообщил о возможном внедрении голосовых звонков в мессенджер. Об этом он написал, отвечая на вопрос одного из пользователей Telegram, в Twitter.

Пользователь поинтересовался в Twitter со ссылкой на Павла Дурова, можно ли добавить в Telegram возможность осуществления голосовых звонков, а также изменять дизайн мессенджера.

«Привет. Спасибо. Добавим», — ответил Дуров.