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19.01.2017 17:33
2 Комментариев

Кто пострадает от отмены санкций

Петербургский бизнес готов жить в мире без санкций и эмбарго, наступление которого предрекают российские чиновники и зарубежные аналитики. Но снятие барьеров пойдет на пользу далеко не всем.
Кто пострадает от отмены санкций

К выводу о том, что США ослабят санкции против России «с вероятностью 65%» уже весной 2017 года, пришли аналитики Deutsche Bank по итогам анализа высказываний нового президента США Дональда Трампа и членов его команды. Российские чиновники тоже настроены на потепление. О необходимости быть готовыми к отмене как западных ограничений, так и российских ответных мер 13 января заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе прошедшего в Москве Гайдаровского форума. «Фонтанка» спросила у петербургских предприятий, оказавшихся втянутыми в санкционную войну, кто выиграет, а кто понесет потери с наступлением оттепели.

Напрямую западные санкции коснулись около 30 петербургских компаний. В 2014 году под ограничения со стороны США попали 12 петербургских предприятий и институтов, входящих в оборонные концерны «Уралвагонзавода», «Алмаз-Антея» и «Концерна "Радиоэлектронные технологии"». Затем список пополнили шесть предприятий, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию: Северная верфь, Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Пролетарский завод, Средне-Невский судостроительный завод и Кронштадтский морской завод. Все они лишились возможности покупать у американских производителей комплектующие, а также экспортировать свою продукцию на рынок этой страны. В 2016 году в черный список вошли еще несколько компаний, в том числе разработчик проекта Керченского моста АО «Институт "Гипростроймост-Санкт-Петербург"».

Евросоюз в 2014 году ввел санкции в отношении Уралвагонзавода и «Алмаз-Антея», а также холдинга "Оборонпром", запретив своим резидентам инвестировать в их структуры и продавать продукцию двойного назначения. Ограничения коснулись также представителей сырьевого и финансового сектора. К примеру, санкции Евросоюза предусматривают запрет на кредитование российских госбанков, в том числе зарегистрированного в Северной столице ВТБ, и крупнейших энергетических компаний, в число которых вошла имеющая петербургскую прописку «Газпром нефть».

Предприятия, попавшие под санкции, комментировали их влияние неохотно или же отрицали негативный эффект вовсе. К примеру, в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) тогда утверждали, что не потеряли ни одного иностранного заказчика из-за введенных ограничений — иностранные поставки компании шли в азиатские страны, а также в государства бывшего СССР.  

Однако сейчас, комментируя перспективы их отмены, компания признала наличие некоторых сложностей, в частности «затруднения с переводами платежей через иностранные банки». Смягчение или отмена запрета позволит оставить эту проблему в прошлом, уверены в ОСК. Благоприятно скажется и восстановление доступа на европейские финансовые рынки. Напомним, ранее сообщалось, что из-за санкций проблемы с привлечением средств испытывает финская дочка корпорации Arctech Helsinki Shipyard. 

В пресс-службе «Алмаз-Антей» вопрос об ущербе от санкций оставили без комментария, уточнив, что их отмена или продление «не повлияет на деятельность концерна». Однако нужно отметить, что ранее компания пыталась добиться исключения из черных списков, называя их проявлением недобросовестной конкуренции со стороны западных компаний.

Сам по себе запрет на поставку комплектующих оказался не таким уж страшным. «При желании санкции не так сложно обойти», – объяснила Диана Каледина, генеральный директор дистрибьютора станков «Балтийская промышленная компания». Например, зачастую продукция американских и европейских марок производится в странах Юго-Восточной Азии. Если ее поставлять как китайскую или тайваньскую, проблем не возникает.

Но финансовые запреты существенно затормозили процесс импортозамещения. К примеру, завод «Звезда» считает, что проект по созданию производства дизельных двигателей нового поколения пришлось отложить в долгий ящик, в том числе из-за проблем с привлечением дешевых кредитов из-за рубежа российскими финансовыми организациями.

«Конечно, официально санкции в качестве причины не назывались — просто Внешэкономбанк (компания попала под санкции США и ЕС. — Прим. ред.) стал придираться к каждой запятой в обосновании проекта и на этом основании отказывать в поддержке проекта», – говорит глава совета директоров завода «Звезда» Павел Плавник.

Коммерческие банки, по словам топ-менеджера, тоже не спешат инвестировать в проект с длинным сроком окупаемости. «Сейчас мы пытаемся решить вопрос, добившись предоставления госгарантий, но отмена санкций и разморозка доступа к иностранным деньгам могла бы ускорить этот процесс», – отмечает топ-менеджер.

Этот пример далеко не единичный. «Когда были введены санкции, денег стало ощутимо меньше у всех. Надеюсь, когда их отменят, средства снова появятся», – заявил «Фонтанке» топ-менеджер одного из крупных оборонных предприятий.

Но есть и игроки, которые записывают отмену санкций в разряд рисков. К примеру, компания «Армалит», не значащаяся в черных списках, размышляет над запуском новой линии по производству судовой арматуры. В случае возвращения европейской продукции экономического смысла в запуске этого производства не будет, пояснила директор по маркетингу Юлия Залмина.

Эксперты спешат предостеречь промышленников как от чрезмерного оптимизма, так и от пессимизма. «Снижение напряженности на Украине как первопричины санкций, смена руководства в США и некоторых странах Европы дает основание надеяться на ослабление санкций в этом году», -  говорит аналитик ИК «Финам» Тимур Нигматуллин. Но, скорее всего, речь будет идти лишь об отмене запрета на заимствования на внешних рынках для самой РФ как государства. «Судя по предыдущему опыту, санкции против отдельных лиц и компаний не будут сняты еще долго», – считает он.

Кроме того, влияние санкций на экономический кризис в России часто переоценивается. «Если рассматривать кризис как сочетание инфляционного шока и рецессии, то санкции спровоцировали эту ситуацию лишь на 20%, тогда как цены на нефть – на 60%, еще на 20% виноваты структурные проблемы российской экономики», – отмечает эксперт. Но петербургские предприниматели ждут отмены не только западных санкций, но и российских контрмер. Причем среди них и представители отраслей, в чью защиту, по идее, они были направлены.

К примеру, производители молочной продукции признают, что уход с полок продукции иностранных конкурентов позволил им загрузить мощности и увеличить выручку. Однако положительный эффект от эмбарго уже практически сошел на нет. «На текущий момент дальнейший рост производства уперся как в потолок спроса, так и производственных мощностей»,  – говорит генеральный директор предприятия «Невские сыры» Владимир Зюков.

По мнению топ-менеджера, возвращение европейских сыров поможет взбодрить рынок. «Даже с учетом девальвации рубля в два раза, по соотношению цена/качество они более чем привлекательны для покупателя», –  подчеркивает он.

Компания «Молочная культура» даже приветствует открытие границ. «Конечно, мы выиграли от того, что места на полке освободились, но проиграли из-за конкуренции со стороны недобросовестных производителей, которые снижали цены за счет качества. Когда потребитель увидит, сколько стоят продукты, которые он привык считать хорошими, нам будет проще объяснить разницу в стоимости (c нашим товаром. — Прим. ред.)», – пояснил Виктор Моисеев, заместитель генерального директора «Молочной культуры» по финансовым вопросам.

Угрозы своим инвестиционным планам в компании не видят: основные вложения были сделаны в развитие линеек с коротким сроком годности, где конкуренции с импортом практически нет.

Менее оптимистично настроены на предприятии «Галактика», сумевшем за время эмбарго расширить контрактное производство для финской Valio. То есть финский производитель, лишившийся возможности ввозить в Россию молочную продукцию, размещал заказы на местных площадках, в том числе на заводе «Галактика» в Гатчинском районе. В случае снятия запрета на импортные поставки объемы производств не упадут, но не будут расти так быстро, как раньше, считает директор по корпоративному финансированию и развитию компании Игорь Воронов.

Внакладе могут остаться фермеры, которым придется снизить цены на сырое молоко. Сейчас на рынке существует дефицит сырья для производства сыров и масла, а возвращение импортной продукции на полки ослабит его, добавляет топ-менеджер.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
Nike16385
19 января 2017 г. 18:18
Ну помечтайте об отмене санкций. :) Эта статья — школьное сочинение.
Typhlosion
19 января 2017 г. 18:17
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