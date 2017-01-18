Путин обсудил Украину с Меркель и Олландом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили ход реализации минских договоренностей, а также выразили неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Кроме того, лидеры констатировали обострение обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

«Подчеркнута важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений «Минска-2», включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех», — говорится в сообщении.