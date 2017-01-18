Кличко выступил против предложения Савченко обменять Крым на Донбасс

Мэр Киева Виталий Кличко выступил против предложения депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, заявившей, что можно было бы отдать Крым за Донбасс.

Во вторник, 17 января, Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом российского президента, заявила, что ситуацию в Донбассе, где украинские власти проводят военную операцию против ополченцев, можно урегулировать лишь мирным путем. По ее словам, вернуть Украине Донбасс невоенным путем можно лишь за столом переговоров, при этом "на время" отказавшись от притязаний на Крым.

"Хочу сказать — ни Донбасс, ни Крым отдавать мы не собираемся. Это территория Украины. Целостность Украины — самый главный приоритет для нас. Бу­да­пештс­кий меморандум, где в том числе Россия гарантировала независимость Украины. И это принципиальные вопросы во внешней политике Украины. Все остальное комментировать, кто что сказал, я думаю, что не имеет смысла", — сказал Кличко журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в ответ на просьбу прокомментировать слова Савченко.