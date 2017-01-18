Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» переезжает на арену на Крестовском острове

Управляющую новым футбольным стадионом компанию «Зенит-Арена» в Петербурге усилили топ-менеджером из Краснодара.

Как сообщили «Фонтанке» источники на Кубани, генеральный директор стадиона ФК «Краснодар» Алексей Жуковин покидает свой пост и переезжает в город на Неве. Ему, как говорят, предложили должность заместителя генерального директора компании «Зенит-Арена», которой должен перейти в управление футбольный стадион, отстроенный на Крестовском острове.

В Петербурге оценили достижения Жуковина при запуске стадиона ФК «Краснодар», который открыли в октябре 2016 года. Арена стала подарком клубу от его владельца, основателя сети розничной торговли «Магнит» Сергея Галицкого.

Алексей Жуковин родил в Харькове на Украине, и его первые шаги в футбольном менеджменте были связаны с клубом «Металлист». Через год после его прихода в 2003 году команда вернулась в премьер лигу. И с этого времени не опускалась в турнирной таблице ниже третьего места. В 2011 году Жуковин возглавил Департамент эксплуатации "Арены Львов" . К 2012-му а стадион заработал неофициальный титул «самого комфортного», а также попал в десятку лучших новостроек среди стадионов мира.

В июле 2014 года менеджер возглавил штат стадиона на Кубани. И так себя зарекомендовал, что его заметили даже из Петербурга.

По данным «Фонтанки», Жуковин должен приступить к обязанностям только на следующей неделе, но уже приехал в Петербург и осматривает будущее хозяйство.