«Лучшие в мире» секс-работники готовы к диалогу с Путиным

Президент Путин заявил, что российские проститутки - лучшие в мире. Такого комплимента из уст российского президента работницы секс-услуг удостоились благодаря вопросу о компромате против президента США Дональда Трампа.

Люди, которые, по мнению президента России, хуже проституток, утверждают – еще три года назад он во время своего визита в Россию якобы встречался с «девушками пониженной социальной ответственности». И девушки ответили – в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]. О том, что может изменить полутораминутная реплика национального лидера в теневой индустрии, рассказала лидер российского движения секс-работников Ирина Маслова.

- Как вы восприняли заявление президента?

– Когда глава моего государств в рамках брифинга с новоизбранным президентом Молдовы комментирует внутриполитическую ситуацию в США и тут, внимание и аплодисменты, полторы минуты своей речи уделяет проблемам секс-работниц, женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, и дает оценку предпосылкам этого вовлечения – это очень интересное совпадение. Мы только что завершили кампанию «Пока мы невидимы, невидима наша боль», которую секс-работницы проводили в десяти регионах страны. Поэтому я предлагаю расценивать слова президента как приглашение к диалогу с властью на самом высоком уровне о тех проблемах, которые существуют.

С юмором у нашего президента всегда было все в порядке. И я хочу поздравить секс-работниц, которых в нашей стране 3 миллиона, и среди которых, кстати, не только женщины, но и мужчины, и трансгендеры, с тем, что президент признает их лучшими. Но давайте остановимся на женщинах. Да, наши секс-работницы самые лучшие в мире. Согласна.

- Можете уточнить, что значит «наши»? О ком мы говорим?

– Это 3 миллиона секс-работниц, которые работают в Российской Федерации. Среднестатистический портрет примерно совпадает по всей стране. Это женщина 25 – 35 лет со средним специальным или начальным высшим образованием (бывает и по два, и по три высших образования). В 50 % случаев – это мигранты, как внутренние, так и приезжие из стран постсоветского пространства или других стран, например из Африки. Это в 80 % случаев женщина, которая имеет двух и более иждивенцев.

- То есть детей?

– Это могут быть как дети, так и родители, и мужья. Это иждивенцы, на жизнь которых женщина зарабатывает деньги.

- То есть к 3 миллионам секс-работниц можно смело добавить огромное количество людей, зависимых от секс-индустрии?

– Официальную статистику дает МВД – в секс-индустрии работает 1 миллион человек. Недавно другие данные привел академик Покровский, который говорил о бушующей в нашей стране ВИЧ-инфекции. Он сообщил о 4 с половиной миллионах. Мы, в свою очередь, говорим о наиболее близкой к истине цифре в 3 миллиона. Эта цифра основана на эмпирических данных.

- Но давайте вернемся к портрету этих женщин. Вы говорите, что среди них много приезжих. Откуда они приезжают? Как это выглядит в Санкт-Петербурге?

– Как я сказала, 50 % – это приезжие из других городов РФ или из других стран постсоветского пространства. Либо это приезжие из Африки.

- И все они «наши»? То есть тут мы соглашаемся с президентом?

– Да, все они наши. Когда женщина находится здесь и оказывает услуги нашим мужчинам, то она и есть та самая, как президент сказал, женщина «с пониженной социальной ответственностью». Мы даже готовы подать заявку на президентский грант для того, чтобы эту социальную ответственность повысить. И я, например, могу четко рассказать о социальной ответственности тех женщин, которые встали на путь борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции. Я рада что президент начал этот разговор. Тем более, что мы уже писали открытое письмо гаранту Конституции по ситуации в Петербурге. Напомню, это когда господин Дацик со своей бандой нападали на бордели. Это был абсолютный фашизм. И мы писали президенту, что мы готовы сесть за стол переговоров. Потому, что в отношении этих женщин совершатся огромное число преступлений. Уровень насилия со стороны полиции, общества и государства, в лице правоохранительных органов, зашкаливает. И с этой ситуацией надо садиться и разбираться.

- Насколько мы понимаем, реакции на ваше обращение не последовало?

– Нас послали. Сначала в МВД, потом в Минюст. А потом сделали вид, что никакого обращения не было. В конце ноября 2015 года Российская Федерация получила рекомендации международного Комитета по ликвидации всех форм дискриминации против женщин об отмене карательной статьи КоАП 6.11, которая предусматривает наказание за занятие проституцией. Эта статья ведет к множественным нарушениям прав женщин. Ситуация с Дациком и с этими рекомендациями позволила нам обратиться к президенту напрямую, и теперь, после его чудесного полутораминутного выступления, мы готовы сесть за стол переговоров.

- Почему вы думаете, что если тогда на ваши обращения не обратили внимания, то сейчас после высказывания президента этой проблемой все-таки займутся?

– Я оптимист и любую ситуацию всегда стараюсь использовать для того, чтобы решить проблемы тех людей, которые стоят за моей спиной. Их много. Три миллиона человек.

- Раз уж мы заговорили про «социальную ответственность», то у кого она выше – у секс-работников или у их клиентов?

– Самая низкая социальная ответственность перед гражданами, которые платят налоги и содержат Государственную думу, у тех, кто был выбран, чтобы представлять наши интересы. Я плачу налоги для того, чтобы те люди, которые находятся в органах власти, занимались бы решением проблем, но то, что творят эти люди, – это самая низкая социальная ответственность.

- То есть вы хотите прямо сказать, что секс-работники в России, они более социально ответственны, чем чиновники?

– Совершенно верно. Правда, я бы не хотела противопоставлять чиновников и секс-работников, поскольку высказывание господина Путина открывает возможность диалога. Я хочу только, чтобы чиновники понимали свою меру ответственности. В высказывании Путина мне больше всего понравилось его замечание о Трампе и о том, что Трамп – взрослый человек. Это повод напомнить о том, что согласно второй статье Конституции, гарантом которой является президент, государство не вмешивается в личную жизнь граждан. Вы же не хотите, чтобы к вам государство полезло в постель?

- Не очень.

– Я думаю, что выступление Путина связано именно с этим. Когда журналисты или кто-либо еще пытаются влезать в постель других людей – это, как минимум, не очень красиво и не очень этично. Мне очень понравились слова президента. Он прекрасный оратор, великолепный артист и чудесно подобрал выражения.

- А слова Владимира Путина о том, что в проституции виновато общество и государство, можно расценивать как признание собственной ответственности?

– Я надеюсь на это. Надеюсь, что государство сможет помочь решить связанные с этим проблемы, в том числе проблемы насилия. Женщины кормят себя и свою семью, а помимо этого, и все это прекрасно знают, аргументов и доказательств достаточно, часть их денег уходит в виде мзды полиции и бандитам. Взамен эти женщины получают унижения, побои, убийства, истязания и беззащитность.

- И ситуация не меняется?

– Ситуация не меняется. Меняются люди, которые получают эту мзду. И когда мне говорят, чтобы секс-работницы платили налоги, я отвечаю: ребята, у нас и крупный бизнес непонятно как платит налоги. Может, сначала с этим разберутся? И в то же время принимают закон о декриминализации побоев. Это недопустимо. Российская Федерация получила рекомендацию Комитета CEDAW (Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин) принять закон о домашнем насилии. В Женеве перед огромным количеством народу представители российской правительственной комиссии рассказывали, что этот закон будет принят до конца 2015 года. Алё? У нас кто-нибудь, вообще, из правительства занимается проблемами женщин? У нас кто-нибудь, вообще, читал эти рекомендации CEDAW?

- Сенатор Мизулина, наверное, читала. Она занимается проблемами женщин.

– Госпожа Мизулина на деньги налогоплательщиков ездила в Женеву, чтобы наладить конструктивный диалог с членами этого комитета, и, являясь членом правительственной комиссии, ни на одно заседание CEDAW не пришла. За что чудесная госпожа Мизулина в качестве государственного деятеля получала, я думаю, неплохие суточные во время этой поездки?

- Возвращаясь к теме той социальной группы, интересы которой вы защищаете, скажите, а как сами секс-работницы отреагировали на заявление Владимира Путина? И вообще, эта социальная группа лояльна нынешнему президенту?

– Не могу сказать за 3 миллиона человек. Эти слова президента вызвали достаточно бурное обсуждение в Интернете. Хотелось бы, чтобы за этими словами последовали какие-то действия.

- А как часто, по вашим данным, секс-работницы имеют дело с чиновниками?

– Вы знаете, секс-работницы работают со всеми.

- Сколько в среднем сейчас зарабатывают представительницы этой профессии?

– В этом деле есть абсолютно разные категории. Важно понимать, что это занятие для женщин – способ выживания в нашей стране. И в этом виновато государство и социальная незащищенность.

С Ириной Масловой в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] общались Николай Нелюбин и Ольга Маркина.