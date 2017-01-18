«Лучшие в мире» секс-работники готовы к диалогу с Путиным

Еще
21:27 18.01.2017
Пришлите свою новость!
21:16
Путин обсудил Украину с Меркель и Олландом
21:08
Кличко выступил против предложения Савченко обменять Крым на Донбасс
20:11
Гендиректор стадиона ФК «Краснодар» переезжает на арену на Крестовском острове
19:43
Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям
19:38
Самолет Pegas Fly экстренно сел в Красноярске из-за засора в туалетах
19:33
Минфин планирует внести новое бюджетное правило в Госдуму в весеннюю сессию
19:26
Подлинность нотариальной доверенности теперь можно проверить в Интернете
19:24
«Фонтанка» за 60 секунд — 18 января
19:19
Минтранс Финляндии хочет ввести плату за пользование дорогами
19:15
Российская биржа ушла в минус
19:09
Вооруженному обидчику скорой предъявлено обвинение в хулиганстве и угрозе убийством
19:02
"Квадрат.ру": Семейное положение будет не скрыть от петербургских нотариусов
18:58
Иордань у Петропавловской крепости будет открыта 19 января с 11.00 до полуночи
18:54
Водителю с ножом, набросившемуся на скорую в Петербурге, продлили срок задержания на сутки
18:50
Минздрав хочет отменить детские медосмотры при поступлении в школу
18:46
Во дворце Петра III почти за 40 млн рублей отремонтируют окна и двери
18:43
Кокорин: Разговоры об интересе китайцев - это несерьезно
18:35
Британский Верховный суд 24 января вынесет вердикт по запуску Brexit
18:24
В Петербурге будут судить автоледи, погубившую пенсионера-пешехода
18:19
Читатели: В домах микрорайона Ржевка-Пороховые нет тепла
18:17
В жилом доме в Лаголово взорвался газ
18:12
Глава Росконгресса: Популярность ПМЭФ растёт в США
18:04
Парламент Украины обратится в Генпрокуратуру по обвинению Савченко в госизмене
17:52
Сирийская армия начала наступление на Пальмиру
17:36
«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном»
17:32
Лётчики России и Турции впервые вместе отбомбились по террористам
17:24
"Квадрат.ру": Затоваренным локациям вблизи КАД грозит снижение цен
17:20
В Петербурге суд признал пропаганду Кришны законным миссионерством
17:18
Спецкор «Фонтанки» Ирина Тумакова получила премию «Редколлегии»
17:11
Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле
17:08
Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов
16:58
Во Франции заявили о возможном возвращении в страну 250 боевиков
16:57
По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры
16:41
Human Rights Watch призвали власти Украины отменить запрет на трансляцию "Дождя"
16:31
Рейтинг Обамы достиг максимума
16:25
В больницу Раухфуса доставили детей из Симферополя по экстренным показаниям
16:22
Карельские чиновники пообещали не разгонять крещенские купания в Лахденпохье
16:16
Разыскиваемый в Финляндии серийный убийца мог сбежать в Россию
16:12
Смольный: Первая очередь долгостроя «Ленинский парк» будет сдана к концу марта
16:01
Недельная инфляция в России составила 0,1%
15:56
В Курортном районе задержан охотник на горничных, не говорящий с полицейскими без марлевой повязки
15:51
Путин поручил найти новые стимулы для российской экономики
15:50
Петербургский Фонд имущества сдает в аренду офисы ГУП «ТЭК»
15:28
Читатели жалуются на холодные из-за аварии батареи на Замшиной улице
15:24
За долги по коммунальным платежам у петербуржца забрали два iPhone
15:20
В Выборге приятели-пешеходы избили и "похитили" водителя
15:12
Лодыгин и Шатов сыграют против «Видеотона» с первых минут
15:08
«Петербургская неотложка»: ДТП с «Мерседесом» на Михайловской не было
15:04
Парламент Петербурга ужесточил требования к стратегическим инвесторам
15:00
Аршавин вошел в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира
14:56
На время Крещения в Петербурге ограничат движение
14:54
Петербург готовится принять «революционных» китайских туристов
14:50
МЭР и ЦСР Кудрина запустили сайты по обсуждению стратегии - 2035
14:33
Путин: Потребность в энергоресурсах будет только расти
14:22
Петербурженка заплатит штраф в полмиллиона, чтобы носить собственные драгоценности
14:18
«ДП»: Компания Raven Russia покупает у фонда NHC все активы в Петербурге
14:10
Кокорин: Черчесов пришел в сборную не просто так
14:06
В Приморском районе взяли вора-"обезьяну", который говорит на английском и живет в храме
14:02
Мировой туризм соберется на MATKA Nordic в Хельсинки
13:58
Семак ввел штрафы за мат в "Уфе"
13:54
Компания муниципального депутата организует митинг за передачу Исаакия
13:47
В центральной Италии произошло второе крупное землетрясение
13:42
Спикер парламента Петербурга будет контролировать, кого депутаты берут к себе в помощники
13:41
Джек Николсон собрался на пенсию
13:33
На дне Ижоры продолжают искать пропавшего мальчика
13:29
В центральной части Италии произошло землетрясение
13:22
В Петербурге задержали четвертого подозреваемого в стрельбе на Крестовском
13:18
Макаров о потасовке в ЗакСе: Был высокий градус дискуссии, но конструктивной
13:13
Байден пообещал, что Россия вмешается в европейские выборы
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
18.01.2017 20:13
11 Комментариев

«Лучшие в мире» секс-работники готовы к диалогу с Путиным

Президент Путин заявил, что российские проститутки - лучшие в мире. Такого комплимента из уст российского президента работницы секс-услуг удостоились благодаря вопросу о компромате против президента США Дональда Трампа.
«Лучшие в мире» секс-работники готовы к диалогу с Путиным

Люди, которые, по мнению президента России, хуже проституток, утверждают – еще три года назад он во время своего визита в Россию якобы встречался с «девушками пониженной социальной ответственности». И девушки ответили – в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]. О том, что может изменить полутораминутная реплика национального лидера в теневой индустрии, рассказала лидер российского движения секс-работников Ирина Маслова.

- Как вы восприняли заявление президента?

– Когда глава моего государств в рамках брифинга с новоизбранным президентом Молдовы комментирует внутриполитическую ситуацию в США и тут, внимание и аплодисменты, полторы минуты своей речи уделяет проблемам секс-работниц, женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, и дает оценку предпосылкам этого вовлечения – это очень интересное совпадение. Мы только что завершили кампанию «Пока мы невидимы, невидима наша боль», которую секс-работницы проводили в десяти регионах страны. Поэтому я предлагаю расценивать слова президента как приглашение к диалогу с властью на самом высоком уровне о тех проблемах, которые существуют.

С юмором у нашего президента всегда было все в порядке. И я хочу поздравить секс-работниц, которых в нашей стране 3 миллиона, и среди которых, кстати, не только женщины, но и мужчины, и трансгендеры, с тем, что президент признает их лучшими. Но давайте остановимся на женщинах. Да, наши секс-работницы самые лучшие в мире. Согласна.

- Можете уточнить, что значит «наши»? О ком мы говорим?

– Это 3 миллиона секс-работниц, которые работают в Российской Федерации. Среднестатистический портрет примерно совпадает по всей стране. Это женщина 25 – 35 лет со средним специальным или начальным высшим образованием (бывает и по два, и по три высших образования). В 50 % случаев – это мигранты, как внутренние, так и приезжие из стран постсоветского пространства или других стран, например из Африки. Это в 80 % случаев женщина, которая имеет двух и более иждивенцев.

- То есть детей?

– Это могут быть как дети, так и родители, и мужья. Это иждивенцы, на жизнь которых женщина зарабатывает деньги.

- То есть к 3 миллионам секс-работниц можно смело добавить огромное количество людей, зависимых от секс-индустрии?

– Официальную статистику дает МВД – в секс-индустрии работает 1 миллион человек. Недавно другие данные привел академик Покровский, который говорил о бушующей в нашей стране ВИЧ-инфекции. Он сообщил о 4 с половиной миллионах. Мы, в свою очередь, говорим о наиболее близкой к истине цифре в 3 миллиона. Эта цифра основана на эмпирических данных.

- Но давайте вернемся к портрету этих женщин. Вы говорите, что среди них много приезжих. Откуда они приезжают? Как это выглядит в Санкт-Петербурге?

– Как я сказала, 50 % – это приезжие из других городов РФ или из других стран постсоветского пространства. Либо это приезжие из Африки.

- И все они «наши»? То есть тут мы соглашаемся с президентом?

– Да, все они наши. Когда женщина находится здесь и оказывает услуги нашим мужчинам, то она и есть та самая, как президент сказал, женщина «с пониженной социальной ответственностью». Мы даже готовы подать заявку на президентский грант для того, чтобы эту социальную ответственность повысить. И я, например, могу четко рассказать о социальной ответственности тех женщин, которые встали на путь борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции. Я рада что президент начал этот разговор. Тем более, что мы уже писали открытое письмо гаранту Конституции по ситуации в Петербурге. Напомню, это когда господин Дацик со своей бандой нападали на бордели. Это был абсолютный фашизм. И мы писали президенту, что мы готовы сесть за стол переговоров. Потому, что в отношении этих женщин совершатся огромное число преступлений. Уровень насилия со стороны полиции, общества и государства, в лице правоохранительных органов, зашкаливает. И с этой ситуацией надо садиться и разбираться.

- Насколько мы понимаем, реакции на ваше обращение не последовало?

– Нас послали. Сначала в МВД, потом в Минюст. А потом сделали вид, что никакого обращения не было. В конце ноября 2015 года Российская Федерация получила рекомендации международного Комитета по ликвидации всех форм дискриминации против женщин об отмене карательной статьи КоАП 6.11, которая предусматривает наказание за занятие проституцией. Эта статья ведет к множественным нарушениям прав женщин. Ситуация с Дациком и с этими рекомендациями позволила нам обратиться к президенту напрямую, и теперь, после его чудесного полутораминутного выступления, мы готовы сесть за стол переговоров.

- Почему вы думаете, что если тогда на ваши обращения не обратили внимания, то сейчас после высказывания президента этой проблемой все-таки займутся?

– Я оптимист и любую ситуацию всегда стараюсь использовать для того, чтобы решить проблемы тех людей, которые стоят за моей спиной. Их много. Три миллиона человек.

- Раз уж мы заговорили про «социальную ответственность», то у кого она выше – у секс-работников или у их клиентов?

– Самая низкая социальная ответственность перед гражданами, которые платят налоги и содержат Государственную думу, у тех, кто был выбран, чтобы представлять наши интересы. Я плачу налоги для того, чтобы те люди, которые находятся в органах власти, занимались бы решением проблем, но то, что творят эти люди, – это самая низкая социальная ответственность.

- То есть вы хотите прямо сказать, что секс-работники в России, они более социально ответственны, чем чиновники?

– Совершенно верно. Правда, я бы не хотела противопоставлять чиновников и секс-работников, поскольку высказывание господина Путина открывает возможность диалога. Я хочу только, чтобы чиновники понимали свою меру ответственности. В высказывании Путина мне больше всего понравилось его замечание о Трампе и о том, что Трамп – взрослый человек. Это повод напомнить о том, что согласно второй статье Конституции, гарантом которой является президент, государство не вмешивается в личную жизнь граждан. Вы же не хотите, чтобы к вам государство полезло в постель?

- Не очень.

– Я думаю, что выступление Путина связано именно с этим. Когда журналисты или кто-либо еще пытаются влезать в постель других людей – это, как минимум, не очень красиво и не очень этично. Мне очень понравились слова президента. Он прекрасный оратор, великолепный артист и чудесно подобрал выражения.

- А слова Владимира Путина о том, что в проституции виновато общество и государство, можно расценивать как признание собственной ответственности?

– Я надеюсь на это. Надеюсь, что государство сможет помочь решить связанные с этим проблемы, в том числе проблемы насилия. Женщины кормят себя и свою семью, а помимо этого, и все это прекрасно знают, аргументов и доказательств достаточно, часть их денег уходит в виде мзды полиции и бандитам. Взамен эти женщины получают унижения, побои, убийства, истязания и беззащитность.

- И ситуация не меняется?

– Ситуация не меняется. Меняются люди, которые получают эту мзду. И когда мне говорят, чтобы секс-работницы платили налоги, я отвечаю: ребята, у нас и крупный бизнес непонятно как платит налоги. Может, сначала с этим разберутся? И в то же время принимают закон о декриминализации побоев. Это недопустимо. Российская Федерация получила рекомендацию Комитета CEDAW (Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин) принять закон о домашнем насилии. В Женеве перед огромным количеством народу представители российской правительственной комиссии рассказывали, что этот закон будет принят до конца 2015 года. Алё? У нас кто-нибудь, вообще, из правительства занимается проблемами женщин? У нас кто-нибудь, вообще, читал эти рекомендации CEDAW?

- Сенатор Мизулина, наверное, читала. Она занимается проблемами женщин.

– Госпожа Мизулина на деньги налогоплательщиков ездила в Женеву, чтобы наладить конструктивный диалог с членами этого комитета, и, являясь членом правительственной комиссии, ни на одно заседание CEDAW не пришла. За что чудесная госпожа Мизулина в качестве государственного деятеля получала, я думаю, неплохие суточные во время этой поездки?

- Возвращаясь к теме той социальной группы, интересы которой вы защищаете, скажите, а как сами секс-работницы отреагировали на заявление Владимира Путина? И вообще, эта социальная группа лояльна нынешнему президенту?

– Не могу сказать за 3 миллиона человек. Эти слова президента вызвали достаточно бурное обсуждение в Интернете. Хотелось бы, чтобы за этими словами последовали какие-то действия.

- А как часто, по вашим данным, секс-работницы имеют дело с чиновниками?

– Вы знаете, секс-работницы работают со всеми.

- Сколько в среднем сейчас зарабатывают представительницы этой профессии?

– В этом деле есть абсолютно разные категории. Важно понимать, что это занятие для женщин – способ выживания в нашей стране. И в этом виновато государство и социальная незащищенность.

С Ириной Масловой в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] общались Николай Нелюбин и Ольга Маркина.

 

Ваше мнение
Кто виноват в том, что женщины занимаются проституцией?

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (11)
nick191
18 января 2017 г. 21:14
Jorgen: Абсолютно не сомневаюсь в компетенции нашего Дорогого ВВП.
iayaaz
18 января 2017 г. 21:14
Stargazer: ценники нас не касаются — рыночная экономика...
Stargazer
18 января 2017 г. 21:12
Xodok: Щипачами, что ли?
Stargazer
18 января 2017 г. 21:12
Xodok: Главное — близко к огню не подходить, чтобы не расплавиться нахрен.
Stargazer
18 января 2017 г. 21:11
iayaaz: И ценники пусть снижают! Кризис же!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45

ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»

Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13

Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям

Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56

В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin

Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кличко выступил против предложения Савченко обменять Крым на Донбасс
«Лучшие в мире» секс-работники готовы к диалогу с Путиным
Подлинность нотариальной доверенности теперь можно проверить в Интернете
Иордань у Петропавловской крепости будет открыта 19 января с 11.00 до полуночи
Британский Верховный суд 24 января вынесет вердикт по запуску Brexit
Спецкор «Фонтанки» Ирина Тумакова получила премию «Редколлегии»
Human Rights Watch призвали власти Украины отменить запрет на трансляцию "Дождя"
Рейтинг Обамы достиг максимума
Карельские чиновники пообещали не разгонять крещенские купания в Лахденпохье
Путин поручил найти новые стимулы для российской экономики
«Лучшие в мире» секс-работники готовы к диалогу с Путиным
Среди роскоши — да не в богатстве
Александр Городницкий : Мне бы еще что-нибудь написать. Это мой главный гражданский долг
Григорий Голосов: «Трамп примеряет маску Рейгана»
Космическая Ася, которая построит Суд
Почему адмирал Кравчук не успел сдать Балтику
Как танцор из Петербурга строил дороги в Крыму
Кто ответит за базар
Наши люди в Никарагуа
Власть сдала обманутых дольщиков
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Жилец дома в Лаголово, где прогремел взрыв газа, угрожал соседям

По полю стадиона на Крестовском проехали байкеры

В парламенте Петербурга из-за Исаакия подрались депутаты

Евгений Вышенков: Как слово Путина отзовется на рынке секс-услуг для ВИПов

Архив/Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Где подготовлены купели на Крещение

Замшину улицу заливает кипятком

Новости компаний
«ЮИТ Санкт-Петербург»
18.01.2017 11:45
ЮИТ запускает в России кампанию «100 Добрых Дел»
Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
Tele2
17.01.2017 16:13
Tele2 запустила благотворительный сервис для помощи детям
Tele2 запустила благотворительный сервис, который позволит абонентам ежедневно перечислять пожертвования в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам».
Mrfin
30.12.2016 14:56
В Рунете начал работу новый финансовый консультант Mrfin
Российским пользователям стали доступны возможности финансового онлайн-проекта Mrfin
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.