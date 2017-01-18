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18.01.2017 19:38

Самолет Pegas Fly экстренно сел в Красноярске из-за засора в туалетах

Пассажирский Boeing авиакомпании Pegas Fly совершил экстренную посадку в Красноярске по техническим причинам, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что у самолета, по предварительным данным, засорились все туалеты.

«По предварительным данным, засорены все туалеты, продолжать полет невозможно. Посадка, именно по техническим причинам, назначена ориентировочно на 23.30 (19.30 мск)», — говорится в сообщении.

Источник: Газета.ру


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