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18.01.2017 19:33

Минфин планирует внести новое бюджетное правило в Госдуму в весеннюю сессию

 

Новое бюджетное правило, которое планирует разработать Минфин и которое должно определять в том числе принципы расходования допдоходов бюджета, должно окончательно заработать с 2020 года, а нормативно-правовые акты — внесены в Госдуму в весеннюю сессию 2017 года, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«По нашим планам мы хотели бы вопрос конструкции этих бюджетных правил обсудить в правительстве в текущем первом полугодии и представить соответствующие законодательные соображения, предложения в Государственную думу в весеннюю сессию 2017 года», — сказал Силуанов.

По его словам, в 2017–2019 годах будут реализовываться параметры, заложенные в закон о бюджете, которые станут базой для введения бюджетного правила.

«В окончательном виде, считаю, они должны заработать уже начиная с 2020 года», — добавил министр.

Источник: RNS


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