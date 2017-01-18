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18.01.2017 19:29
3 Комментариев

Пулково разыщет потерянный багаж, но за деньги

Аэропорт Санкт-Петербурга вводит новый тариф для перевозчиков. Авиаторам придется платить воздушным воротам Северной столицы за ошибки других авиаузлов.
Пулково разыщет потерянный багаж, но за деньги
архив "ДП",Коньков Сергей

Петербургский аэропорт расширяет список платных услуг и намерен возмещать потраченное на поиск потерявшегося «в небе» багажа. Инициатива оказалась заведомо спорной: платить придется перевозчикам, которые по закону отвечают за сохранность чемоданов и коробок, а фактически не могут гарантировать пассажирам его сохранность. Авиаторы обещают засудить петербургский аэропорт. А пока стороны спорят, «Фонтанка» проверила, чем рискуют пассажиры.

С 1 февраля в Пулково вводится платная услуга для авиакомпаний – розыск потерянного багажа пассажиров. Аэропорт уже определился с тарифом на новую опцию.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, прейскурант на «Розыск багажа 5 дней» составит 955 рублей без НДС за одно место багажа, тариф на «Розыск багажа 21 день» составит 2350 рублей без НДС за одно место.

Оператор аэропорта – «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – уточняет, что потребитель услуги – исключительно авиакомпании, а не пассажиры. И перевозчик вправе отказаться от этих услуг.

Главные вопросы для пассажиров: кто теперь обязан искать багаж, сколько это займет времени и кто в итоге несет ответственность за возврат, доставку и вручение пассажирам чемоданов-потеряшек. И не поднимут ли авиакомпании цены на билеты, если у них появляется дополнительная статья расходов.

Кто найдет мой чемодан

Всего с Пулково сотрудничают 70 перевозчиков, некоторые подтвердили «Фонтанке», что уже получили от ООО «ВВСС» письмо-уведомление о введении для них тарифа с 1 февраля. В документе (есть в распоряжении «Фонтанки») указано, каким образом теперь будет выстроена «поисковая операция». Напомним: пассажирооборот Пулково по итогам 2016 года составил 13,3 млн человек.

До 1 февраля перевозчики должны определиться и уведомить Пулково, сами ли они будут искать потерянные в пути чемоданы или просто начнут платить за это Пулково по озвученным тарифам.

«Разыскной» функционал Пулково без взимания платы будет ограничиваться приемкой заявления от пассажиров и вводом данных в международную систему розыска багажа.

«В дальнейшем по вопросам статуса багажа пассажиру необходимо будет обращаться в организацию, осуществляющую розыск, – аэропорт или авиакомпанию – о чем пассажир будет проинформирован силами ВВСС», – уточнили в Пулково.

Ранее непосредственно поиск, обновление данных в системе розыска, идентификация и выдача найденного багажа не были оговорены в соглашении о наземном обслуживании между аэропортом и авиакомпаниями. Сейчас представители Пулково оговорили этот порядок и установили точную тарификацию. И если перевозчик не подключится к процессу, то по договору с ним за розыск возьмется Пулково, а затем автоматически включит свои затраты в счета для авиакомпаний.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что на пассажирах эти изменения не отразятся. Эксперт подчеркивает, что в соответствии с российским законодательством ответственность за багаж несет именно перевозчик, а не аэропорт. И именно ему, а не авиаузлу, пассажиры, покупая билет, платят деньги за доставку багажа из точки «А» в точку «В».

Все участники процесса будут вынуждены укладываться в утвержденные законодательством сроки поиска – 21 день. Если багаж не будет найден, то именно авиакомпания сначала возместит своему пассажиру убытки, а уже потом перевозчик может взыскать эти деньги с авиаузла, по вине которого произошел сбой.

Авиакомпании: Мы готовы бунтовать

Не все авиакомпании с новым порядком согласны, предрекая, что петербургская история начнется с массовых исков, а закончится распространением этой практики, например, в Шереметьево.

«В своем письме ВВСС ссылается на Федеральные авиационные правила №82 от 2007 года и практику IATA 1743А. Уверяю вас, сейчас юристы всех авиакомпаний внимательно изучают вопрос. Действующим законодательством обязательное введение тарифа на розыск багажа не предусмотрено», – рассуждает представитель крупной авиакомпании, пожелавший остаться неназванным.

Стоит отметить, что в некоторых российских портах уже действует тариф на поиск багажа, и на самом деле Пулково – не пионер. Так, на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») сообщается, что поиск багажа для авиакомпаний стоит 969 рублей без НДС. Услуга предоставляется на добровольной основе. Авиакомпании сами выбирают: будут ли они искать багаж своими силами или делегируют это право Кольцово (пассажирооборот Кольцово в три раза ниже показателей Пулково – 4 млн 300 тысяч пассажиров по итогам 2016 года). Тарифы на поиск багажа указаны и на сайте столичного аэропорта Домодедово.

В ВВСС также настаивают: оказание услуги розыска багажа силами аэропортов является распространенной практикой, при этом во многих аэропортах (российских и зарубежных) услуга для перевозчика является платной.

Дорого, но справедливо

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Пантелеев согласен с позицией Пулково. «Как таковая услуга поиска багажа предусматривает подключения к международной базе данных. Сотрудники аэропорта выполняют большую операцию, и оператор несет расходы, связанные с поиском пропавших вещей. И логично, что аэропорты хотят переложить расходы на того, кому пассажиры платят за доставку груза», – говорит Пантелеев.

Ответил Пантелеев и на уточнение «Фонтанки», насколько справедливо перекладывать расходы на авиакомпании, если трассировкой багажа занимаются не авиаторы, а аэропортовые службы. «Если авиаперевозчикам не нравится, как работает аэропорт, они могут судиться c ним или менять авиаузел», – считает Пантелеев.

Напомним, в 2013 – 2014 годах пассажиры Пулково нередко жаловались, что в новом терминале теряются чемоданы. В аэропорту проблему признавали и объясняли это строительством терминала и запуском новых технологий обработки багажа. Как сообщили «Фонтанке» в ВВСС, в данный момент индекс Left Behind Index ( LBI, индекс неотправленного багажа) составляет 0,11 процента. По международным стандартам соотношение числа не отправленных своевременно сумок к общему числу обработанных не должно превышать 0,55 процента.

Пантелеев напоминает, что авиакомпании могут организовывать в российских аэропортах свою наземную службу обработки багажа: в базовых портах есть смысл вкладываться в это, другое дело, если доля пересадочных операций невелика. По его мнению, перевозчики не будут «вшивать» новый вид расходов в авиабилеты. «У авиакомпаний нет возможности каждый случай повышения своих издержек перекладывать на пассажиров. Цены определяет только конкуренция. Будут поднимать тариф – начнут терять пассажиров».

Отметим, что введение нового тарифа в порту объясняют «ростом количества несвоевременно доставляемого багажа перевозчиками и увеличением потребности в ресурсах для розыска». При этом в ВВСС, со ссылкой на конфиденциальность соглашения с перевозчиками, отказались назвать авиакомпании, пассажиры которых чаще всего вынуждены разыскивать в Пулково свои вещи. Не озвучивают и затраты, которые сам аэропорт ежегодно несет из-за поиска потерянного.

Катерина Кураева


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комментарии пользователей (3)
mashinostroitel
18 января 2017 г. 20:52
Грузчики будут в доле? Тогда багаж лучше вообще не сдавать.
1-2us
18 января 2017 г. 20:42
делают что хотят потому как аэропорт-монополист. чтобы вокруг мегаполиса в 5 млн не было бы альтернативного гражданскоог аэропорта в ближайших 300 км— это наверное единственный в мире случай.
Charis
18 января 2017 г. 20:34
Замечательно. То есть багаж теряется из-за криворукости грузчиков и наземных служб аэропорта, но платить за это должны авиакомпании (а в итоге пассажиры, так как будут дорожать билеты).
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