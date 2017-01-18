Пулково разыщет потерянный багаж, но за деньги

Аэропорт Санкт-Петербурга вводит новый тариф для перевозчиков. Авиаторам придется платить воздушным воротам Северной столицы за ошибки других авиаузлов.

Петербургский аэропорт расширяет список платных услуг и намерен возмещать потраченное на поиск потерявшегося «в небе» багажа. Инициатива оказалась заведомо спорной: платить придется перевозчикам, которые по закону отвечают за сохранность чемоданов и коробок, а фактически не могут гарантировать пассажирам его сохранность. Авиаторы обещают засудить петербургский аэропорт. А пока стороны спорят, «Фонтанка» проверила, чем рискуют пассажиры.

С 1 февраля в Пулково вводится платная услуга для авиакомпаний – розыск потерянного багажа пассажиров. Аэропорт уже определился с тарифом на новую опцию.

Как сообщили «Фонтанке» в Пулково, прейскурант на «Розыск багажа 5 дней» составит 955 рублей без НДС за одно место багажа, тариф на «Розыск багажа 21 день» составит 2350 рублей без НДС за одно место.

Оператор аэропорта – «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) – уточняет, что потребитель услуги – исключительно авиакомпании, а не пассажиры. И перевозчик вправе отказаться от этих услуг.

Главные вопросы для пассажиров: кто теперь обязан искать багаж, сколько это займет времени и кто в итоге несет ответственность за возврат, доставку и вручение пассажирам чемоданов-потеряшек. И не поднимут ли авиакомпании цены на билеты, если у них появляется дополнительная статья расходов.

Кто найдет мой чемодан

Всего с Пулково сотрудничают 70 перевозчиков, некоторые подтвердили «Фонтанке», что уже получили от ООО «ВВСС» письмо-уведомление о введении для них тарифа с 1 февраля. В документе (есть в распоряжении «Фонтанки») указано, каким образом теперь будет выстроена «поисковая операция». Напомним: пассажирооборот Пулково по итогам 2016 года составил 13,3 млн человек.

До 1 февраля перевозчики должны определиться и уведомить Пулково, сами ли они будут искать потерянные в пути чемоданы или просто начнут платить за это Пулково по озвученным тарифам.

«Разыскной» функционал Пулково без взимания платы будет ограничиваться приемкой заявления от пассажиров и вводом данных в международную систему розыска багажа.

«В дальнейшем по вопросам статуса багажа пассажиру необходимо будет обращаться в организацию, осуществляющую розыск, – аэропорт или авиакомпанию – о чем пассажир будет проинформирован силами ВВСС», – уточнили в Пулково.

Ранее непосредственно поиск, обновление данных в системе розыска, идентификация и выдача найденного багажа не были оговорены в соглашении о наземном обслуживании между аэропортом и авиакомпаниями. Сейчас представители Пулково оговорили этот порядок и установили точную тарификацию. И если перевозчик не подключится к процессу, то по договору с ним за розыск возьмется Пулково, а затем автоматически включит свои затраты в счета для авиакомпаний.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что на пассажирах эти изменения не отразятся. Эксперт подчеркивает, что в соответствии с российским законодательством ответственность за багаж несет именно перевозчик, а не аэропорт. И именно ему, а не авиаузлу, пассажиры, покупая билет, платят деньги за доставку багажа из точки «А» в точку «В».

Все участники процесса будут вынуждены укладываться в утвержденные законодательством сроки поиска – 21 день. Если багаж не будет найден, то именно авиакомпания сначала возместит своему пассажиру убытки, а уже потом перевозчик может взыскать эти деньги с авиаузла, по вине которого произошел сбой.

Авиакомпании: Мы готовы бунтовать

Не все авиакомпании с новым порядком согласны, предрекая, что петербургская история начнется с массовых исков, а закончится распространением этой практики, например, в Шереметьево.

«В своем письме ВВСС ссылается на Федеральные авиационные правила №82 от 2007 года и практику IATA 1743А. Уверяю вас, сейчас юристы всех авиакомпаний внимательно изучают вопрос. Действующим законодательством обязательное введение тарифа на розыск багажа не предусмотрено», – рассуждает представитель крупной авиакомпании, пожелавший остаться неназванным.

Стоит отметить, что в некоторых российских портах уже действует тариф на поиск багажа, и на самом деле Пулково – не пионер. Так, на сайте екатеринбургского аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») сообщается, что поиск багажа для авиакомпаний стоит 969 рублей без НДС. Услуга предоставляется на добровольной основе. Авиакомпании сами выбирают: будут ли они искать багаж своими силами или делегируют это право Кольцово (пассажирооборот Кольцово в три раза ниже показателей Пулково – 4 млн 300 тысяч пассажиров по итогам 2016 года). Тарифы на поиск багажа указаны и на сайте столичного аэропорта Домодедово.

В ВВСС также настаивают: оказание услуги розыска багажа силами аэропортов является распространенной практикой, при этом во многих аэропортах (российских и зарубежных) услуга для перевозчика является платной.

Дорого, но справедливо

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Пантелеев согласен с позицией Пулково. «Как таковая услуга поиска багажа предусматривает подключения к международной базе данных. Сотрудники аэропорта выполняют большую операцию, и оператор несет расходы, связанные с поиском пропавших вещей. И логично, что аэропорты хотят переложить расходы на того, кому пассажиры платят за доставку груза», – говорит Пантелеев.

Ответил Пантелеев и на уточнение «Фонтанки», насколько справедливо перекладывать расходы на авиакомпании, если трассировкой багажа занимаются не авиаторы, а аэропортовые службы. «Если авиаперевозчикам не нравится, как работает аэропорт, они могут судиться c ним или менять авиаузел», – считает Пантелеев.

Напомним, в 2013 – 2014 годах пассажиры Пулково нередко жаловались, что в новом терминале теряются чемоданы. В аэропорту проблему признавали и объясняли это строительством терминала и запуском новых технологий обработки багажа. Как сообщили «Фонтанке» в ВВСС, в данный момент индекс Left Behind Index ( LBI, индекс неотправленного багажа) составляет 0,11 процента. По международным стандартам соотношение числа не отправленных своевременно сумок к общему числу обработанных не должно превышать 0,55 процента.

Пантелеев напоминает, что авиакомпании могут организовывать в российских аэропортах свою наземную службу обработки багажа: в базовых портах есть смысл вкладываться в это, другое дело, если доля пересадочных операций невелика. По его мнению, перевозчики не будут «вшивать» новый вид расходов в авиабилеты. «У авиакомпаний нет возможности каждый случай повышения своих издержек перекладывать на пассажиров. Цены определяет только конкуренция. Будут поднимать тариф – начнут терять пассажиров».

Отметим, что введение нового тарифа в порту объясняют «ростом количества несвоевременно доставляемого багажа перевозчиками и увеличением потребности в ресурсах для розыска». При этом в ВВСС, со ссылкой на конфиденциальность соглашения с перевозчиками, отказались назвать авиакомпании, пассажиры которых чаще всего вынуждены разыскивать в Пулково свои вещи. Не озвучивают и затраты, которые сам аэропорт ежегодно несет из-за поиска потерянного.

Катерина Кураева