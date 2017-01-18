Подлинность нотариальной доверенности теперь можно проверить в Интернете

По приказу Минюста все нотариально заверенные доверенности можно проверить на специальном сайте http://reestr-dover.ru/. Доступ к этой информации бесплатный.

Как сообщают в Министерстве юстиции, чтобы убедиться в подлинности документа, в соответствующей форме необходимо указать дату, регистрационный номер и ФИО нотариуса. В случае, если доверенность отменена, эта информация также будет указана.

Кроме того, разработан специальный сервис для органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. Сотрудники могут проверить любой нотариально заверенный документ на подлинность, в том числе проверке можно подвергнуть само содержание документа, а не только факт заверения.